“Borovsky y el niño inocente de Vaken”: a 20 años de la escena del crimen de Kiel | NDR.de – Cultura

A partir de: 27 de noviembre de 2023 a las 13:15 En “Borowski and the Innocent Child of Wacken”, ahora disponible en la biblioteca multimedia ARD, Borowski y Mila Sahin investigan los alrededores del festival de heavy metal en Wacken: incluida la aparición del verdadero fundador del festival.

El episodio marca el 20 aniversario de Kiel NDR Tatort con Axel Melberg como Klaus Borowski. Está disponible en la Mediateca ARD hasta el 25 de mayo.

Más información El 26 de noviembre de 2023 se mostró la escena del crimen en Das Erst. A partir de ahora, el episodio estará disponible en la Mediateca ARD hasta el 26 de mayo de 2024.

Borowski investiga la zona del Wacken Open Air

Un bebé prematuro muerto fue encontrado en un aparcamiento cerca de Kiel. donde esta la madre? ¿Mató a su hijo? La pulsera de entrada encontrada para el festival de heavy metal de Wacken lleva a Klaus Borowski y Mila Sahin a la pequeña y tranquila ciudad donde todo el mundo se conoce y donde decenas de miles de fans de la música recorrerán todos los temas en tan solo unos días. Las primeras investigaciones condujeron hasta Mitchie Berger, el proveedor de catering del festival, que al parecer recientemente se había llevado en el coche a una joven y a su hijo.

Mantiene una relación secreta con el empresario de pompas fúnebres Mike. Su hijo Jan estaba fuera con su banda la noche que el niño desapareció y notó algo que no quería compartir con nadie. ¿Qué debería ocultar Sarah, que está embarazada, cuando reacciona con gran horror ante la noticia de la muerte del bebé? El anhelo de la felicidad perfecta impulsa a todos los personajes y, en última instancia, se convierte en una trampa mortal.

Fue filmado en Wacken y sus alrededores, también en el festival de metal.

El episodio se rodó en Wacken, también en el famoso festival Wacken Open Air. el El Heavy Metal Festival fue un lugar importante para el rodaje del tema. Se filmó no sólo en el recinto del festival, sino también en una comunidad de 2.000 habitantes. Durante el rodaje, los residentes pudieron ver a los detectives durante sus investigaciones y echar un vistazo detrás de escena de la serie.

Más información Melberg habla sobre la evolución de su papel a lo largo de los años, los efectos del cambio climático en el mar y la nueva escena del crimen ambientada en Vakken. más

Axel Melberg interpreta al inspector Borowski desde hace 20 años

Este episodio marca el aniversario del actor principal Axel Mellberg: interpretó al inspector Kiel durante 20 años. 2018 con Almila Bajriasek en el papel de Mila Sahin.

Aprecia mucho el papel de Klaus Borowski, que ha desarrollado durante dos décadas: “No juzga demasiado rápido, escucha, observa, a veces actúa de manera estúpida, no dispara, como a mí me gusta”, dice a Norddeutscher Rundfunk. Es mucho, por lo que para algunas personas no es lo suficientemente audaz y de mal genio. Pero eso me gusta de él. El bien y el mal no son su tema. ¿Pero por qué y cómo? “.

Nicholas Monnot, Barbil Schwartz, Marvin Gabriel Suarez Brenkert, Thomas Kugel, Anya Antonovich, Victoria Trautmansdorff y Regine Hentschel protagonizan el episodio.

