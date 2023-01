Por eso no se le permite ir a Australia.

La película del campamento en la jungla sobre Martin Semmelrog continúa. Los fanáticos de IBES están confundidos: ¿por qué el candidato aún no ha llegado a Australia? RTL ahora está suspendido en segundo plano.

Actualización del 13 de enero: Martin Semmelrog no está desde el comienzo del campamento en la jungla. El moderador Jan Coben dijo en la primera edición de “I’m a Star – Get Me Out of Here” que el actor todavía está atrapado en el aeropuerto de Doha. La razón – como se mencionó – problemas con las visas y la entrada. “Las autoridades australianas realmente no lo dejaron entrar al país. Es posible que haya habido una o dos condenas anteriores que fueron demasiadas”, dijo Cobben. Como también anunció RTL, las autoridades australianas no emitieron la visa de Semmelrogge. Ciertamente no lo fue. para empezar, he visto That’s on TV. Pero, ¿se mudará al campamento de la jungla en una fecha posterior? RTL deja esto abierto, escribiendo explícitamente en su sitio web que se proporcionarán más actualizaciones tan pronto como haya noticias.