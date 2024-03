Por eso no volveremos a ver a Miriam Stockel hasta otoño

“Los episodios que se emiten actualmente se filmaron el verano pasado. Además de la producción, planeamos un breve descanso de 'Rosenheim Cops' para mí como Miriam Stockel, y el rodaje coincidió con la finalización de mi libro 'Never Forget What Your Heart Was in the Beginning'. '”, que se publicó el pasado mes de octubre. “Todavía estoy feliz de estar frente a la cámara en Rosenheim Cops; actualmente estamos filmando un especial de invierno de 90 minutos, y todavía me estoy divirtiendo mucho”, dijo una declaración de Marissa Berger, cuya dirección RTL publicó la presentación.

Pero pasará un tiempo antes de que sus fans la vuelvan a ver en la televisión. La actriz no apareció en su papel de la secretaria de policía Miriam Stockel desde mediados de febrero hasta el final de la actual temporada el 19 de marzo. Estará representada por Younes Tisinti (27 años) en el papel de Dominique Mays. Marissa, también conocida como Miriam Stockel, no estará disponible para ayudar a los investigadores nuevamente con consejos y apoyo hasta el comienzo de la nueva temporada en otoño.