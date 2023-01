Fallece Tatiana Patitz, de 56 años: el mundo de la moda lamenta la muerte de la supermodelo alemana

DrLa modelo Tatiana Patitz, nacida en Hamburgo, falleció este miércoles a los 56 años en el estado estadounidense de California, informó a dpa su agencia de modelos de Nueva York. Primero, revista de moda americana”revista de modamencioné al respecto. Un representante de la familia le dijo a la revista que Patitz falleció de cáncer de mama. Como le dijo su agente al sitio de noticias,desde el interiorEl cáncer de mama como causa de muerte.

Su agencia de modelos alemana con sede en Hamburgo dijo que los pensamientos de todo el equipo están con su familia. La Fundación Peter Lindbergh — Pattiz fue descubierta por el fotógrafo de moda Peter Lindbergh a la edad de 17 años — celebró la “amabilidad, la belleza interior y la inteligencia sobresaliente” de Patz en una publicación de Instagram. La extrañaremos por siempre.

Patitz ha aparecido en las portadas de varias de las principales revistas de moda, apareció en el icónico video musical de George Michael para su canción “Freedom” y es mejor conocido por sus fotos del fotógrafo estrella Lindbergh. US Vogue escribió que ella era “la supermodelo más sorprendentemente original”. “Tatiana siempre ha sido el ícono europeo del estilo, como Romy Schneider conoce a Monica Vitti”, dijo la presidenta de Vogue, Anna Wintour, en un artículo de revista el miércoles. “Era menos visible que sus compañeros, más misteriosa, más madura, más distante, y eso tenía su propio atractivo”.

“Supermodelos”: Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patits, Cindy Crawford y Christy Turlington, Fotografía de Peter Lindbergh Fuente: © Peter Lindbergh

Patitz nació en Hamburgo el 25 de marzo de 1966 de madre estonia y padre alemán, y se crió en Suecia. De niña era una ávida corredora. A principios de la década de 1980, participó en un concurso de belleza en Suecia y ganó el tercer lugar. Sin embargo, pasó un tiempo antes de que su carrera realmente despegara, gracias principalmente a las fotos tomadas por el fotógrafo estrella Lindbergh. “La gente siempre me ha dicho que me veo especial, que no me parezco a los demás”, dijo Patitz una vez a Vogue. “Y por eso lo voy a hacer”.

Patitz nunca se vio a sí mismo como una verdadera parte de la pandilla de supermodelos. “Nunca fue amistad, vivimos vidas muy diferentes”, dijo una vez la modelo a la agencia de noticias alemana. Patitz se mudó a la playa en Malibú, California, y también consiguió algunos papeles en películas. Siempre se ha especulado sobre relaciones con estrellas de Hollywood y músicos como Richard Gere, Johnny Depp, Pierce Brosnan o Seal.

Patiz: “Mi vida es mucho más grande. No soy mi profesión”.

De un matrimonio temporal a un hombre de negocios, Patits dio a luz a un hijo, Jonah, a quien una vez describió como “la fuente de mi felicidad”. Sobre todo por él, dijo en una entrevista hace unos años, podía imaginarse volver a Alemania. “En Europa puedes sentir más profundamente. Encuentro a Europa más auténtica y, a veces, extraño eso. Los estadounidenses son más superficiales”.

Patitz en la portada de Vogue en 1989 Fuente: Vogue

Sin embargo, la mayor parte del tiempo, Patitz ha tratado de mantener su vida privada fuera del ojo público. La modelo dijo una vez de su dpa: “Cuando hago mi vida diaria, soy totalmente normal”. “Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, digo que trabajo ‘en la industria de la moda’. No quiero toda esa atención. Mi vida es mucho más grande. No es mi profesión. Me di cuenta desde el principio de dónde estaba el límite y Pensé: no puedo hacer eso ahora. Estoy tan cerca. “De la naturaleza, no de una persona de la ciudad. Deberías poder decirlo”.