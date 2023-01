Fritz Meinecke casi adelanta a los presentes en el tren

“Gute Zeiten, Schlechte Zeiten” ha aparecido en televisión durante más de 30 años y desde entonces se ha convertido en una parte integral de la escena de las series previas a la noche. Algunos de los actores de la serie de culto están allí desde los años 90, uno de ellos es Daniel Filho. Su personaje León Moreno forma parte del universo de la serie desde 1996. En 2022, el personaje adquirió su propia serie derivada Fehlow (“Leon – Don’t Believe Everything You See”), que continuará este año con el largometraje “Leon – Fight for Your Love”.