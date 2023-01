Por eso Semmelrogge no estaba en el avión a Australia

Con el clásico “Das Boot”, Martin Semmelrog se convirtió en una estrella. Drogas, robos, quiebras: últimamente, se han producido principalmente titulares negativos. Ahora estaba desaparecido cuando se fue a Australia. ¿Qué está pasando allí?

El 13 de enero, es el momento: la temporada 16 de RTL’s I’m A Star – Get Me Out Of Here comienza en Australia. Hay una mezcla colorida de doce candidatos para campamentos en la jungla. Entre ellos se encuentra el ave del paraíso destacada: Martin Semmelrog. El hombre de 67 años puede mirar hacia atrás en una carrera de actor llena de acontecimientos. Incluso ha trabajado con el director superestrella Steven Spielberg, pero en los últimos años Semmelrogge también ha sufrido una profunda caída.