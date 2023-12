“Por fin alguien con pelotas en los pantalones”.

Página principal consumidor

de: Vivian Werg

el presiona divide

Los aumentos de precios ocultos son molestos, pero ahora forman parte del día a día en el supermercado. Cómo Netto sigue ganando puntos de popularidad en línea.

MÚNICH – A nadie le alegra el aumento de los precios. No se trata de aumentos de precios ocultos, como muchos fabricantes y minoristas han practicado durante mucho tiempo, según los defensores de los consumidores. Esta es su reacción Reddit– Recientemente, un usuario se molestó por las pérdidas en el popular fabricante de dulces Haribo. Otro cliente apareció Decepcionado con el descubrimiento del licor de whisky.

Mucha gente debe haberse dado cuenta de que la relación precio-rendimiento de muchos productos ha cambiado. Según el Centro del Consumidor de Hesse, aumentan las quejas y consultas sobre los elevados precios de los alimentos. Entonces, ¿no es justo que el consumidor note aumentos de precios ocultos?

Un cliente de Netto hace un descubrimiento sorprendente en el lineal y elogia el descuento online © Screenshot/ r/schrumpflation @ tstr137

Descubrimiento sorprendente en Netto: el cliente lo publica inmediatamente en Reddit

Uno Una encuesta realizada por una startup en Berlín Demostró que casi todos los encuestados se sentirían molestos por un aumento de precios oculto. la mayoría También respalda la necesidad de que los fabricantes etiqueten cantidades de contenido variables en el futuro..

Él dijo y hizo. a red– Un cliente descubrió una pegatina de este tipo en los paquetes de maní mientras compraba en una sucursal y elogió el descuento en el subreddit “r/schrumpflation”: “Aprobado por Netto. La interrupción en los estantes indica una contracción”. Sin embargo, la publicación provocó una discusión en Reddit. Los usuarios y probablemente muchas reacciones pueden resultar sorprendentes.

A pesar del aumento de precio: Netto acumula puntos de simpatía de los usuarios de Reddit

Con la famosa exclamación “Entonces ve a Netto”, la tienda de descuento promete a sus clientes que siempre será barato. En la foto publicada por el cliente de Netto, además de la pegatina que indica que el fabricante ha reducido el contenido y subido el precio, también se puede leer una promesa de la empresa de descuentos: “Hablamos limpio sobre los precios de Netto: luchamos por precios bajos ”. En letra muy pequeña se añade: “Nos comprometemos a renegociar estos precios de compra”.

Consejos para ahorrar en la vida diaria: Cómo reducir tus gastos en las compras o en casa Ver la serie de imágenes

La tienda de descuento obtiene algunos puntos de algunos usuarios de Reddit por este consejo: “Por fin, alguien con pelotas en los pantalones”, escribió un usuario. Otro está de acuerdo: “Creo que esta transparencia hacia el cliente es fantástica”. Un tercer usuario dice: “Vaya, ahora apoyaré aún más a mi Netto local”.

Sin embargo, se sintió que no estaba bien pensado. Lidl-Cliente Etiquetar el salami – Aunque los usuarios de X no estuvieron de acuerdo sobre si en realidad se trataba de una estafa. Con otro producto de Lidl Internet incluso bromeó sobre la supuesta estafa.

Neto: No todos los usuarios de Reddit elogian al oponente

Pero también hay voces críticas que miran la marca Netto y la promesa de un marketing inteligente. Un usuario escribió: “Es curioso cómo se puede pasar la pelota a los grandes fabricantes. No he visto ningún alborotador cuando se trata de nuestras propias marcas”. Otro usuario compartió una opinión similar: “¡Jaja, qué genial! Pero la empresa matriz edica Puedes hacer trampa. Estándares dobles.”

“No hay que olvidar que las marcas privadas se han disparado en todas partes. En términos porcentuales, mucho más que los productos de marca. Naturalmente, todos los mercados quieren parecer ‘cool’ presentando productos de marca tan malvados como son”. No son mejores y, a veces, incluso peores”, dice otro comentario.

“El etiquetado puede tener un efecto protector”, explica una portavoz del Centro de Atención al Consumidor.

Ya sea puramente marketing o no, el etiquetado permite a los consumidores detectar inmediatamente los aumentos de precios. Una portavoz del Centro del Consumidor de Hesse dijo: “Esta etiqueta podría tener un efecto protector adicional y garantizar que los minoristas no introduzcan en el mercado envases engañosos”. Luego, el consumidor decide si finalmente compra o no los productos. (Vivian Verge)