¿Por qué el proyecto armamentístico más grande de Europa corre el riesgo de fracasar?

DrEl futuro de Future Combat Air Systems (FCAS) sigue siendo incierto, un año después de que el Bundestag diera luz verde para financiar lo que se estima que es el proyecto armamentístico europeo más caro, valorado en 100.000 millones de euros. Combinando un avión de combate, un escuadrón de drones y una nube de combate, se decidió después de años de disputas entre Alemania, Francia y España y tiene como objetivo destruir aviones de combate en 2040. Eurofighter Rafael fue reemplazado.

Pero las negociaciones entre las empresas involucradas llegaron a un callejón sin salida. En seis de los siete paquetes de trabajo, el Departamento de Armamentos de Baviera fue de Aerobús También lo son Dassault Aviation de Francia e Indra Sistemas de España. Pero el corazón del proyecto FCAS, el avión de combate, no avanza. El calendario es inestable: el acuerdo “antes de principios de verano”, que el jefe de la división de armamentos de Airbus, Michael Schulhorn, indicó en la FAZ en febrero, no se materializó, a pesar del ataque de Rusia a Ucrania y el declarado “punto de inflexión” en Berlín.

Muchos intereses en conflicto

El núcleo de las negociaciones sigue siendo el desarrollo del avión de combate. Aunque Airbus y Dassault han acordado que los franceses se encargarán de construir el fuselaje y la cabina, mientras que la parte alemana construirá Drones Tiene que ver con la construcción de la nube de datos. Pero hay una gran desconfianza en ambos lados. Se trata de patentes, empleos y control de exportaciones.

“Seguimos confiando en que podemos llegar a un acuerdo sobre FCAS lo antes posible, tanto a nivel industrial como político”, dijo Bruno Vecvo, director del programa FCAS en Airbus, el miércoles en una entrevista con FAZ. Continuar tirando de la cuerda. Cuando se trata del avión de combate, “todavía tienen una perspectiva diferente a la de Dassault sobre lo que significa la cooperación”, dice Fichefeux.





















“Socio principal” en lugar de proveedor de Dassault: así es como Airbus define su comprensión de la construcción del avión de combate FCAS. Esto significa, en particular, el control de vuelo y la función de sigilo. Se ha cedido el papel de liderazgo de los franceses en el avión de combate, pero se espera que permanezcan en contacto con los alemanes en estos puntos tecnológicamente sensibles. Después de todo, el control de vuelo en el sitio de Manching es una de las “especialidades” de Airbus.

Los franceses tienen una visión diferente. “Lo que pongo como una línea roja es que hay un líder”, dijo el presidente de Dassault, Eric Traber, en marzo. Anunció una retirada parcial de sus ingenieros del proyecto y desde entonces ha agudizado su tono. Trapper ni siquiera descartó públicamente el fracaso. En cualquier caso, habrá un retraso importante: el objetivo de desarrollar FCAS para 2040 ya no es realista, dijo hace dos semanas en un evento en París. Hay que adaptarse a los años cincuenta del siglo pasado.

el trabajo es lo primero

Trapper no dijo cómo llegó a este retraso. El jefe de Dassault rechazó una conversación con FAZ. Un portavoz de la empresa lo justificó por la “etapa política sensible” que vivió Francia a los efectos de las elecciones parlamentarias.

En Francia, Trappier tiene fama de ser un hombre de negocios duro. Según se informa, los recientes éxitos de exportación del Rafale construido por Dassault han ampliado aún más el fondo del gestor. Sus declaraciones alimentan a la derecha política en Francia, donde FCAS ha sido visto de manera crítica durante mucho tiempo. La reciente decisión de Berlín de reemplazar parte de la flota Tornado con aviones de combate estadounidenses F-35 reforzó las sospechas de que los alemanes estaban más cerca de los Estados Unidos que los franceses.

A la luz de la nueva mayoría en el Parlamento, no se esperan nuevos vientos de cola de París para el FCAS. Originalmente, los proveedores potenciales de FCAS también esperaban que el presidente Emmanuel Macron, con una mayoría en el Parlamento, persuadiera a Dassault para que se rindiera y llevara el proyecto directamente a casa.

Resultó diferente. Así que la pelota sigue en manos de las empresas. Se descartaba el fracaso del gigantesco proyecto de Airbus. “FCAS es muy importante”, dice el director del programa Fichefeux. Además, ninguna de las partes puede financiar el costoso proyecto de prestigio. “No hay sustituto para la cooperación europea entre los dos países principales, Alemania y Francia. Deben unirse por los intereses de una Europa unida”, dice Fichefeux.

Tema con potencial conflicto

El riesgo de fracaso es alto, como muestra la historia: hasta ahora, Dassault ha demostrado ser muy particular en lo que respecta a la cooperación europea. Por ejemplo, cuando la Bundeswehr quiso equipar a la Luftwaffe con un moderno interceptor en 1957, el fabricante estadounidense se puso de pie. Lockheed Martin Fue preseleccionado para el Ejército con el Starfighter y Dassault con el Mirage 3. Sin embargo, el fabricante francés no quería en absoluto cumplir con los requisitos del Ministro de Defensa alemán para trasladar piezas para la producción y el montaje a los sitios de aviones alemanes si el contrato era galardonado. El competidor estadounidense no tuvo problemas con eso y se le dio una oportunidad en la Luftwaffe.

La cooperación entre Dassault y el consorcio Eurofighter, fundado en 1983, se desarrolló de manera igualmente difícil. En un esfuerzo por estandarizar el equipo de la Fuerza Aérea en Europa, los franceses inicialmente se asociaron con Alemania, Gran Bretaña e Italia. Pero Dassault insistió en una situación especial: quería tomar el mando del sistema en la construcción del Eurofighter y una participación del 50 por ciento en el negocio. Dado que los otros socios no querían atender solicitudes especiales, Dassault dejó la asociación en 1984 y construyó el sucesor del Mirage, el Rafale. España cerró la brecha en el consorcio Eurofighter en 1985.