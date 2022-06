Transmisión en vivo de la guerra de Ucrania: +++ 06:58 Weber: La UE necesita mucho más de lo que los países de la UE están proporcionando +++

Antes de la cumbre de la UE en Bruselas, el líder del partido y del grupo parlamentario de los demócratas cristianos europeos, Manfred Weber, pidió que se entreguen más armas a Ucrania. “Creo que se puede hacer más”, dice el político de la CSU a los Diarios RND. “Después de un examen cuidadoso, podemos enviar algunas armas destinadas como reservas de defensa nacional a Ucrania. Allí se necesitan armas que actualmente no necesitamos”. Ucrania necesita mucho más de lo que dan los países de la UE, continúa Weber, lamentando: “Desafortunadamente, Alemania sigue siendo la potencia líder demasiado débil”.

+++ 06:39 Parece que los piratas informáticos rusos están atacando a gran escala +++

Parece que los aliados de Ucrania están siendo atacados por piratas informáticos rusos, como la empresa de software Microsoft. Advertir. En consecuencia, los piratas informáticos atacan a gran escala a los aliados occidentales de Kyiv. El grupo de software advierte que está apuntando específicamente a las computadoras gubernamentales en los países de la OTAN. El primer objetivo es Estados Unidos, pero los expertos de Microsoft en general han identificado ataques de piratas informáticos rusos a 128 organizaciones en 42 países fuera de Ucrania. Agregó que desde la invasión rusa lograron penetrar las redes que fueron atacadas en el 29 por ciento de los ataques. Al menos cada cuarto ataque exitoso ha capturado claramente los datos. Desde el comienzo de la guerra, Rusia también ha atacado la infraestructura de tecnología de la información de Ucrania con ciberataques y ataques con misiles. Sin embargo, los sistemas han demostrado ser bastante resistentes.

+++ 06:21 TASS: un pueblo cerca de Lyssychansk pronto bajo control ruso +++

Según la agencia de noticias rusa TASS, Rusia está a punto de capturar el pueblo de Vovchoyarvka, a unos doce kilómetros al suroeste de Lyschansk. El pueblo está ubicado cerca de la carretera principal de Lysychansk a la ciudad de Bakhmut. El gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Heidi, dice que las fuerzas rusas continúan concentrando reservas en la ciudad gemela de Sevarodontsk al otro lado del río para rodear a las fuerzas ucranianas. Negó las acusaciones rusas de que las fuerzas rusas ya tenían el control de la ciudad. “La lucha continúa”, dijo en televisión. Lysychansk y Sieverodonetsk son las dos últimas ciudades de la región de Lugansk, en el este de Ucrania, que Rusia aún no ha capturado.

+++ 06:09 Movimiento a través de Moscú durante las negociaciones sobre el bloqueo de cereales +++

Las negociaciones para romper el bloqueo de cereales ruso en Ucrania parecen estar progresando. Los círculos del Consejo de Seguridad confirman la posibilidad de una reunión entre las partes en conflicto con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en Turquía, posiblemente la próxima semana. Las conversaciones llegaron a un punto en el que el Secretario General de la ONU negociaría directamente con los rusos y los ucranianos para asegurar un acuerdo. Sin embargo, los diplomáticos en Nueva York también advierten contra el exceso de optimismo: hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo sobre la exportación de cereales de Ucrania a través del Mar Negro.

+++ 05:54 Estrella de cine Ben Stiller: “Zelenskyj hace un trabajo increíble” +++

La estrella de cine estadounidense Ben Stiller mostró su admiración por el presidente ucraniano tras su visita a Volodymyr Zelensky. “Está haciendo un gran trabajo en una situación muy difícil”, dijo el jugador de 56 años. Como embajadora especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Stiller saludó al presidente en una recepción en Kyiv con las palabras “Eres mi héroe”.

+++ 05:08 La mayoría cree que la relación con Rusia se ha dañado permanentemente +++

La mayoría de los alemanes considera que las relaciones germano-rusas se han visto permanentemente dañadas por la guerra de agresión rusa. En una encuesta realizada por el instituto de investigación de opinión Forsa, encargada por la revista “Internationale Politik”, más de dos tercios de los encuestados (71 por ciento) consideraron imposible, con el presidente ruso, Vladimir Putin, volver a las relaciones entre Moscú y Moscú. Berlín es posible, porque existía antes del estallido de la guerra.

+++ 04:19 Las plantas de almacenamiento de granos en Mykolaiv fueron bombardeadas según los operadores +++

Según los operadores, Rusia bombardeó dos terminales de almacenamiento de granos en el puerto de la ciudad ucraniana de Mykolaiv. Un portavoz de Vitera dijo que una persona resultó levemente herida en el ataque a una terminal portuaria. Dos silos se incendiaron y un tercer silo resultó dañado. La capacidad de almacenamiento de la planta de Viera es de 160.000 toneladas e incluye, entre otras cosas, una planta de producción de aceite vegetal. La compañía dijo que el alcance de los daños en la Terminal Dos, operada por Bunge Group, no estaba claro.

+++ 03:22 En los baños de Munich, el agua se enfría debido a la crisis del gas +++

En las piscinas al aire libre de la capital bávara, la temperatura mínima en todas las piscinas desciende hasta unos 22 grados. Así lo anunció el Stattwerki de Munich. Hasta ahora, la temperatura del agua solía rondar los 24 grados, en un caso 27 grados. Una de las razones de esta acción es un llamamiento al ministro de Economía, Robert Habeck, para que aproveche todas las oportunidades para ahorrar energía.

+++ 02:35 Ministerio de Asuntos Económicos: el nivel de alerta de gas 2 no pasa automáticamente el precio completo a los clientes +++

El Ministerio de Asuntos Económicos señala que declarar un segundo nivel de alerta para el gas no da como resultado automáticamente que el precio completo se pase a todos los clientes. “No hay ningún mecanismo automático”, subraya el portavoz de Berlín. “No es como… que a partir de ahora todas las empresas van a pasar sus costos adicionales a los consumidores. No es así”. Para ello, una vez anunciado el nivel de alarma, se debe elaborar un reglamento de acuerdo con la Ley de Seguridad Energética. El trasfondo es la preocupación de que los proveedores de energía puedan repercutir de inmediato los costos de compra de gas fuertemente incrementados a los clientes finales.

+++ 01:38 Kirschbaum: El camino hacia la UE será muy largo +++

En el transcurso del debate sobre el estatus de candidato de Ucrania para la adhesión a la UE, el portavoz de política europea del grupo parlamentario CDU/CSU, Gunter Kryshbaum, reiteró la demanda de la llamada adhesión vinculada para Ucrania. “El camino hacia la UE será muy largo”, dijo Kirschbaum a RTL/NTV, y agregó: “Es por eso que necesitamos un modelo temporal, por ejemplo en la forma de la llamada membresía vinculada. Esto significa que el estado lo hará .No tienen derecho a votar todavía.Y que la Tierra tampoco tiene otras opciones, pero es probable que sea parte de ella”. Se necesitan “perspectivas” y una señal clara a Ucrania y otros países: “Tú perteneces, tú cuentas”, dijo Kirschbaum.

+++ 00:43 Lavrov llegó a Irán +++

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llega a Irán. En la capital, Teherán, se reunió con el presidente Ibrahim Raisi, según informó la agencia oficial de noticias iraní. Según información oficial, las conversaciones están relacionadas con las relaciones bilaterales. Rusia también está involucrada en negociaciones para revivir el acuerdo nuclear internacional de 2015 destinado a evitar que Irán adquiera armas nucleares. El esfuerzo ha estado apagado durante varios meses. Lavrov tiene previsto reunirse el jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amirabad Lahian, en Teherán. La guerra agresiva de Rusia contra Ucrania también debería ser un tema. Irán exige el fin del conflicto pero apoya a Rusia.

+++ 23:50 Primer ministro checo: Rusia también está librando una guerra económica contra Occidente +++

El primer ministro checo, Petr Fiala, acusa a Rusia de librar una guerra económica contra Occidente, así como una guerra contra Ucrania. El objetivo es debilitar y desestabilizar los estados democráticos, dice el político liberal conservador en un discurso televisado. Existe un riesgo real de que Rusia corte el suministro de gas en las próximas semanas o meses. Fiala anunció un plan de cinco años para reducir significativamente la dependencia de su país del gas natural y el petróleo rusos.

