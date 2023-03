¿Por qué la fibrilación auricular es tan insidiosa?

Sin embargo, no todos los pacientes muestran síntomas. La Fundación Alemana del Corazón estima que este podría ser el caso de todas las personas afectadas. Entonces, la arritmia se diagnostica por casualidad en el mejor de los casos. A veces la enfermedad no se detecta. Por lo tanto, los infectados no son conscientes de los riesgos de desarrollar enfermedades secundarias graves y no tienen la oportunidad de tomar las medidas preventivas adecuadas.