Cómo se supone que las gafas de realidad virtual afectan positivamente a la psique

Se dice que la realidad virtual con psicodélicos ayuda con las enfermedades mentales. El primer estudio clínico del mundo de terapia farmacológica utilizando realidad virtual se llevó a cabo en Alemania.

En 2022, investigadores australianos viajarán a los Países Bajos para un llamado resort psicodélico para reclutar participantes para un estudio de realidad virtual. En estos retiros, los celebrantes participan en ceremonias donde ingieren legalmente sustancias alucinógenas bajo condiciones controladas.

Varios invitados participan en el experimento de los científicos: consumen la psilocibina contenida en los hongos mágicos y, cuando el efecto embriagador desaparece, se colocan unas gafas de realidad virtual. Esto te sumerge en un entorno virtual sereno lleno de estrellas brillantes y luciérnagas gigantes.

En este mundo de realidad virtual, pueden agarrar una estrella y usarla como grabadora de voz. Se supone que deben hablar sobre lo que les ha estado sucediendo en las últimas horas en el punto álgido de su intoxicación. Las grabaciones de audio luego forman una constelación de estrellas centelleantes en el entorno de realidad virtual.

Al día siguiente, la gente vuelve a este mundo de realidad virtual y escucha sus grabaciones. El objetivo es recordar experiencias. En el mundo virtual, los participantes pueden expandir y perfeccionar ciertas estrellas y las ideas y emociones asociadas con ellas, mientras queman simbólicamente a otras en una hoguera virtual. ¿cual es el punto?

En los últimos años han avanzado tanto las tecnologías de realidad virtual como la investigación sobre el uso de psicodélicos en psicoterapia. Ambas áreas ahora estarán más estrechamente vinculadas. El LSD y los hongos mágicos se han utilizado en psicoterapia durante varios años para tratar la adicción o la depresión.

En Australia, un pequeño grupo de investigadores está desarrollando las primeras terapias asistidas por realidad virtual del mundo en este campo. Las sesiones OTC se enfocan en los pensamientos y emociones que surgen al tomar el medicamento. En el siguiente paso, se identifican y analizan las cuestiones y los problemas subyacentes.

Eso puede ser difícil, dice Agnieszka Sekula, estudiante de doctorado en la Universidad Swinburne de Australia. Esto se debe a que los pacientes rara vez pueden recordar los pensamientos y sentimientos que tenían cuando estaban borrachos. ¿Es la realidad virtual la solución a este problema? ¿Podrían las gafas de realidad virtual ayudar a capturar recuerdos fugaces creados durante la intoxicación?

En 2020, Sekula fundó la startup Enosis Therapeutics con el médico Prash Puspanathan. La compañía está investigando la realidad virtual como una herramienta en la terapia psicodélica. Un video informativo en el sitio web de la compañía muestra entornos de realidad virtual que van desde la playa al atardecer hasta hermosos desiertos.

Mientras los pacientes dibujan un "mapa mental" de su experiencia psicodélica, los terapeutas pueden observar el mundo en una pantalla sin entrar en ella.

El profesor Luke Downie, que participó en el estudio piloto holandés, dice que algunos terapeutas se muestran escépticos acerca de la realidad virtual. “Sospechaban que esto podría interferir con experiencias místicas reales”, dijo. Alrededor del 90 por ciento [der Teilnehmenden] Dijeron que lo encontraron apropiado, lo disfrutaron y lo volverían a hacer como parte de una experiencia psicodélica”.

Sekula informó que aquellos que usaron la realidad virtual pudieron recordar mejor sus experiencias psicodélicas. En la radio australiana, compartió citas de participantes anónimos del estudio:

“Había más recuerdos de los que pensaba. Pensé que no necesitaba que la estrella los registrara, pero luego dije más de lo que puedo recordar”.

“La realidad virtual me ayudó a reflexionar sobre la experiencia, y mantener la maravilla, ya no estás en el viaje, pero me lo recuerdas con esa mágica visión”.

“Las estrellas imbuidas de memoria fueron útiles para construir la mente”.