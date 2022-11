¿Por qué la gente evita el contacto visual en los ascensores?

a: judith moreno

Viajar en ascensor con extraños es una pesadilla para muchas personas. El silencio tenso e incómodo puede convertirse en agonía. Cómo relajar la situación y aligerar el estado de ánimo.

Corona ha cambiado fundamentalmente la forma en que las personas viven juntas En algunos casos, también dejó cicatrices psicológicas. Seguro que muchos todavía recuerdan los tiempos de confinamiento y compañía, cuando una cosa era especialmente popular: la mayor distancia posible para evitar la propagación del virus. ¿Montar un ascensor con muchos extraños? Absolutamente inconcebible. Pero esta situación es una pesadilla para algunas personas, no solo en tiempos de propagación del virus. Ni siquiera tiene que ser socialmente incómodo para preferir un vuelo aislado incluso a los viajes en cabina, lo que tiene que hacer con compañeros, por ejemplo. Por qué nos sentimos incómodos en un ascensor con los demás y cómo una pequeña charla puede salvarnos de los incómodos silencios que a menudo surgen.

Psíquico: incomodidad en el ascensor – suavizar la situación con preguntas inofensivas

“¿El ascensor también se detiene en el quinto piso?”: Con preguntas inofensivas se puede evitar el molesto silencio en el ascensor. © Monkey Business 2 / IMAGO

“La mayoría de las personas se sienten inseguras en un ascensor”, dice Silk Schneider-Flyge, autora de “The New Big Knigge”. Centrarse en Internet. Así que no estás solo aquí con tus sentimientos desagradables. Esto, a su vez, puede ser un estímulo para que cada individuo suavice el aire en los ascensores tomando la iniciativa e iniciando una conversación. No tienen que ser grandes palabras. “Muchas veces basta con un asentimiento o una sonrisa para cambiar un ambiente incómodo”, dice la experta.

En su opinión, debe hacer esto en un entorno de trabajo independientemente de si conoce a los otros empleados oa las personas en el ascensor. En lugar de mirar al suelo o al techo en silencio después, preguntas como: “¿El ascensor también se detiene en el quinto piso?” Una forma inofensiva de iniciar una conversación. Si esto se convierte en una pequeña charla más larga, por supuesto, siempre depende de la situación y de la otra persona. Sin embargo, otros invitados siempre responden tales preguntas. Así que apenas hay riesgo de vergüenza. Además del componente social, la estrechez del ascensor también es un reto para muchas personas, aunque no sufras claustrofobia.

Incomodidad en el ascensor: mantenga una distancia cómoda a pesar de las limitaciones de espacio

Las personas con claustrofobia sienten miedo en espacios confinados o cerrados, lo que eventualmente se vuelve claustrofóbico ataques de pánico puede evolucionar. Muchas personas sin este miedo se sienten rápidamente incómodas en el ascensor debido a su estrechez. Aunque el espacio es limitado, siempre debes asegurarte de no acercarte demasiado a otros pasajeros. Porque según el profesor Eric H. Witt, psicólogo social de la Universidad de Hamburgo, el contacto entre las personas depende del grado de intimidad.

“Cuanto mejor se conocen las dos personas y más enamoradas están, menor es la distancia entre ellas”, dice la experta. Entonces, la mayoría de las personas mantienen una mayor distancia con los extraños. Según Schneider-Flaig, nuestra distancia cómoda es, en promedio, de un brazo de distancia. Sin embargo, esto es inevitable en un ascensor. Con frases como “Oh, se está poniendo apretado ahora” o “Lo siento, tengo que acercarme a ti”, el estado de ánimo puede volver a calmarse si no se puede mantener la distancia o si hay un contacto no deseado.

La sociología de los ascensores: por qué las personas se enfrentan a lo mismo en los ascensores

El comportamiento de las personas en los ascensores también es objeto de estudios científicos una y otra vez. En 1962, el psicólogo social Solomon Ash, en su famoso experimento del ascensor, descubrió la razón por la que las personas en los ascensores miran automáticamente en la misma dirección, principalmente desde la perspectiva de una puerta: la presión del grupo en el espacio confinado es tan grande que estamos obligados a hacerlo, sentimos que miramos en la misma dirección, porque queremos actuar en perfecta conformidad.

El sociólogo de Maguncia, Stefan Hirschoer, también señala que a menudo se evita el contacto visual cuando se utiliza un ascensor. Por cierto, según un análisis de 2013 realizado por la científica cognitiva Rebecca Rossi, los hombres cada vez mayores casi siempre se paran detrás de la pared. Por otro lado, los hombres más jóvenes tienden a pararse en el medio y las mujeres al frente de la puerta. Mientras que a menudo miran al suelo, los hombres estudian la pantalla de proyección del suelo o se miran a sí mismos oa los demás a través de un espejo.

Según Hirschauer, cualquier persona que prefiera evitar el contacto visual y no esté dispuesta a entablar una pequeña charla debe indicar una falta de interés para los demás pasajeros. Sin embargo, al mismo tiempo, se debe gestionar el equilibrio para que esto no se entienda como un desconocimiento. No es de extrañar que un viaje en ascensor pueda convertirse en un “viaje de terror social” para algunos. A veces subir las escaleras es lo único que ayuda.

