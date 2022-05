Por qué Sainz tiene más problemas que Leclerc

Al menos no como piloto, porque junto con Michael Schumacher ayudó a dar forma a la era Scuderia más exitosa entre 2000 y 2005.

Porque, como sabes, no puedes evitarlo de todos modos. Actualmente, AlphaTauri está “dentro de los diez primeros o justo detrás”, explica Gasly. Por eso ahora todo se apostará en Mónaco el sábado.

Esto tiene mucho sentido en Mónaco. “Tenemos que poner todo lo que tenemos en la clasificación”, explica Gasly. “Entonces no importa si voy cinco o seis décimas más lento en la carrera”.

Ya hemos visto el C5 de Pirelli en Melbourne, pero allí en combinación con la mezcla C2 y C3. Además, casi no jugó ningún papel en la carrera. Debería ser muy diferente en Mónaco.

“Estamos decididos a participar en la lucha por el campeonato mundial y [das Rennen in Barcelona] Nos dio la creencia de que podíamos hacer precisamente eso”, dijo Shovlin.

“Pero primero, hay kilómetros preciosos, y segundo, nunca nos damos por vencidos. Me alegro de no haber sacado el auto de la carrera. Porque ese fue el momento más valioso para comparar los dos autos y la configuración”. explica Wolff.

10:15

¿Los autos nuevos son demasiado débiles?

Tres fracasos cada uno en seis carreras esta temporada para Red Bull y Ferrari. Ayer Leclerc tuvo un problema de motor. Y la carrera con el problema del DRS tampoco fue fácil con Verstappen.

¿Los nuevos autos de la generación 2022 son demasiado débiles? “No debería tener nada que ver con el auto”, reflexiona Verstappen, y explica: “Los motores y todo es más o menos lo mismo. [wie im vergangenen Jahr]. “

“Es un poco extraño”, se pregunta el campeón del mundo, y explica: “Ya nos hemos retirado dos veces, mientras que antes siempre hemos sido muy buenos en términos de confiabilidad”. En Baréin fue incluso un doble fracaso para Red Bull.

La conclusión es que no hay “grandes problemas”, sino cosas pequeñas. “Por supuesto que no sé cómo funciona Ferrari. […] pero no creo que sea con eso [neuen] El coche está conectado”, dice Verstappen.