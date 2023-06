¿Por qué un argentino va a un torneo de futbolín en Cageño?

Juegos emocionantes y olor a spray para muebles: el futbolín ya no es un pasatiempo en los bares.

Foto: Lucas Cangel



Cuando todos los alojamientos en Gaggenau y sus alrededores estén completos, se reanudará el famoso torneo de futbolín Players4Players. Alrededor de 250 jugadores de Alemania, Austria y Suiza, además de los Países Bajos y la República Checa, competirán en 24 futbolines este fin de semana.

Federico Oscar Cappa ciertamente ha tenido un largo camino. El entusiasta del fútbol argentino de 47 años cruzó el Atlántico para participar en lo que dice es un torneo de alto perfil.

El argentino calienta en un bar de Hamburgo para un partido en Sulzbach

El ávido jugador está en Alemania por cuarta vez y la saluda como la “meca del futbolín”. Kappa aterrizó en el aeropuerto de Frankfurt el martes y tomó un tren a Hamburgo para participar en un partido en el futbolín bar Giggs de Hamburgo. Allí calentó para Sulzbach.

¿Loco o totalmente normal para un discípulo del futbolín? También se organizan emocionantes torneos en otros países, admite Kappa, pero le gustan especialmente las mesas y los juegos de estilo alemán.

En Argentina, durante su juventud, Gappa jugó en viejas mesas de futbolín de metal o madera, a menudo con jugadores de metal desgastados. Debido a su pasión por el juego y la falta de mesas y canchas profesionales, comenzó a organizar sus propios torneos hace unos años.

Alemania tiene jugadores talentosos. Federico Oscar Cappa es un apasionado del futbolín argentino



“Junto a mi amigo Pascual Levantini creamos una mesa llamada ‘El Cotoro’, que ahora hemos rebautizado como ‘Big Food’”, cuenta Cappa. “Hicimos moldes de inyección de plástico para pelotas, empuñaduras, jugadores, bujes, tapones, etc. No se trata de vender o ganar dinero. Sigue siendo solo un pasatiempo, pero los hacemos jugar partidos en Argentina”. ‘Big Foot’ está sonando bien, dice Kappa, pero todavía no puede seguir el ritmo de las listas alemanas.

Por cierto, Kappa tampoco esperaba ganar en Sulzbach. “Alemania tiene jugadores muy talentosos”, dice Cappa. “Ojalá pueda aprender algo de ellos”.

Turnverein Sulzbach organiza torneos de futbolín desde 2003

No solo Kappa quedó impresionado por el “deporte alemán”, sino también Oliver Mayer, presidente del Club de Gimnasia de Sulzbach. También es presidente de la propia sala del club, y cuando el talento del fútbol de mesa de Sulzbach, Benjamin Herm, se acercó a él con la idea del torneo en 2003, inicialmente se mostró escéptico.

Hoy se alegra de haber accedido en ese momento. “Ya conoces a dos tercios de los aproximadamente 250 asistentes, y eso es un gran saludo cada año”. Lo que más le impresionó fue la velocidad del juego. “Hay que verlo con los ojos. No se ve la pelota, y sudando, golpeando, jugando con guantes y el jugador hace que las varillas resbalen.

Junto con el club de gimnasia y muchas manos voluntarias dedicadas, brinda hospitalidad a jugadores y espectadores por igual. Muchos jugadores llegaron el viernes por la noche, ya que el torneo comenzó a las 10 a. m. del sábado. Y luego es casi todo el día hasta el domingo por la noche. Por cierto, los visitantes y los visitantes de la región obviamente son los preferidos. “Incluso hay un torneo de aficionados. El registro es muy fácil: ven, regístrate en el sitio y prueba el ambiente competitivo”, anuncia Meyer.

Incluso los principiantes pueden participar en el torneo de futbolín Sulzbach

En el mejor de los casos, la rivalidad de Sulzbach eventualmente debería extenderse a Argentina. “No quiero aprender del juego alemán, sino de Alemania en general. Quiero traer lo que aprendí a Argentina y compartirlo con los jugadores. Hay muchos jugadores argentinos que juegan al futbolín mejor que yo. pero no tengo la oportunidad de viajar tan lejos”, explica Cappa.