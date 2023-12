¿Por qué una de las estrellas más brillantes desapareció del cielo por un corto tiempo?

Página principal sepamos

de: tania bandera

el presiona divide

Los noctámbulos pudieron presenciar un raro acontecimiento celeste: la estrella Betelgeuse quedó brevemente oscurecida por un asteroide. Este fenómeno ofrece conocimientos únicos sobre la astronomía.

MÚNICH – Desde hace algún tiempo, la estrella Betelgeuse en la constelación de Orión es foco de interés astronómico. Se volvió más y más oscuro – todo el tiempo AstronomíaLa comunidad se preguntaba qué estaba pasando y algunos ya especulaban que se trataba de una explosión de supernova. Pero la estrella se recuperó y brilló como si nada. Betelgeuse vuelve a ser el centro de atención porque la supergigante roja desaparecerá.

Por supuesto, Betelgeuse no desaparecerá del cielo para siempre, sino sólo durante unos segundos. Detrás de esto hay un evento poco común llamado ocultación en astronomía: ocultación estelar. El asteroide 319 Leona pasa frente a Betelgeuse y cubre la estrella durante unos segundos. Debido a que el asteroide es tan pequeño, la supergigante roja sólo quedará parcialmente cubierta y una parte de ella seguirá siendo visible. De manera similar a un eclipse solar anular, aparecerá un “anillo de fuego” alrededor del asteroide. Puedes verlo con un telescopio, si estás en el área correcta.

Betelgeuse (Alfa Orionis, Betelgeuse) gigante roja A unos 642 años luz de distancia 617,1 millones de kilómetros (unas 760 veces el radio del Sol) 16,5 a 19 masas solares Orión

La ocultación de Betelgeuse sólo se puede ver a lo largo de un camino estrecho

Al igual que en un eclipse solar, el camino de ocultación es muy estrecho (unos 60 km). Se extiende, entre otros lugares, por el sur de Europa, Florida y el este de México. Tarjetas de presentación, donde se puede observar la ocultación de Betelgeuse. La ocultación se producirá la noche del 11 al 12 de diciembre de 2023.

Aunque el evento dura sólo unos segundos, es de gran importancia para la astronomía. Al bloquear a Betelgeuse, los científicos pueden recopilar información importante sobre la estrella. Los telescopios terrestres pueden observar de cerca las regiones visibles a través de la ocultación de la estrella. Actualmente, esto no es posible sin la ayuda de un cuerpo celeste que bloquee parte de la luz.

Betelgeuse es la “estrella del hombro” izquierdo de la constelación de Orión. Es difícil pasarlo por alto debido a su color rojizo. © Imago/ZumaWire

Se espera que la ocultación aporte nueva información sobre la gigante roja Betelgeuse.

Los astrónomos esperan obtener nuevos conocimientos sobre la misteriosa estrella Betelgeuse. Los investigadores quieren utilizar la ocultación para aprender, entre otras cosas, cómo se mueve el gas caliente alrededor de la estrella. El asteroide también se está examinando con más detalle, según el astrofísico Gianluca Masi. Proyecto de telescopio virtual “Este tipo de ocultaciones son muy útiles para limitar la forma del asteroide en cuestión”, explica. Aquí también esperamos examinar la superficie de la estrella afectada.

Asociación Internacional de Timing Oculto (IOTA-ES) Los astrónomos están llamados a monitorear este raro evento. Cualquiera que no esté en el camino de una ocultación estelar puede experimentar este raro evento. En la transmisión en vivo de Proyecto de telescopio virtual un sendero. La transmisión en vivo comienza el 12 de diciembre a las 2 a.m., estando prevista la ocultación para las 2:17 a.m. Sin embargo, este tiempo aún puede cambiar un poco, ya que la astronomía todavía está trabajando para determinar con mayor precisión la órbita del asteroide (319) Leona.

Betelgeuse es la “estrella del hombro” izquierda en la constelación de Orión.

También merece la pena observar la estrella Betelgeuse cuando no está cubierta por un asteroide. En invierno es fácil de encontrar en el cielo nocturno porque se trata de la “estrella del hombro” izquierda de la constelación de Orión, que brilla con un llamativo color rojizo. (factura impaga)

La editora escribió este artículo y luego utilizó un modelo de lenguaje de IA para mejorarlo a su propia discreción. Toda la información ha sido revisada cuidadosamente.