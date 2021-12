Porque ya ha visitado China: la campeona olímpica no descarta un boicot

Campeón olímpico no descarta boicot

La campeona olímpica Natalie Geisenberger no está entusiasmada con la pista de patinaje olímpica en Yanken. Ella dice que no jugará una Copa del Mundo u otro torneo allí. Ella está considerando boicotear los Juegos de Invierno de 2022. No todos están convencidos.

La bicampeona olímpica Natalie Geisenberger no descarta un boicot a los Juegos de Invierno de Beijing 2022. La joven de 33 años dijo: “Las condiciones en las que vivimos allí hablan de no necesariamente regresar allí. Ahora estoy pensando en los Juegos Olímpicos, a través de la experiencia”. a partir de ahora … si lo volveré a hacer yo mismo “. Una patinadora de Bayerischer Rundfunk después de su experiencia de residencia de tres semanas en China antes del comienzo de la temporada.

Nunca más volverás a completar la Copa del Mundo en la nueva pista de trineo en Yanqing. “No, definitivamente no”, dijo Geisenberger. “Con la experiencia, definitivamente no para la Copa del Mundo o los Campeonatos del Mundo”. “Será un paso muy difícil porque los Juegos Olímpicos son los mejores para un atleta”. Aún no se ha tomado ninguna decisión. “Pero no será fácil”, dijo Geisenberger. El equipo será nominado para los Juegos Olímpicos después de la Copa del Mundo en Winterberg el 2 de enero.

Los alemanes estuvieron aislados durante los días de entrenamiento previos a la Copa del Mundo, a pesar de haber dado negativo en repetidas ocasiones. “Solo se nos permite salir de la sala cuando hay entrenamiento en la pista, realmente no recibimos comida decente en vasos y bolsas de plástico frente a la puerta, no tenemos forma de movernos”, dijo Geisenberger.

Felix Loch no cree en los boicots. Los Juegos Olímpicos de 2010 y 2014 dijeron: “Como atletas, no podemos evitar levantar la mano, en general, es necesario cambiar muchas cosas. Si Natalie o todo el equipo de patinaje alemán dice que no conducen allí, los Juegos Olímpicos continuarán. . ” campeón el miércoles. “Es una buena decisión dejar esto claro sobre una base política, no sobre una base matemática”, dijo Locke.

El técnico Norbert Loach también confirmó las duras condiciones durante su estancia en China. “Pensé que me iba a lavar todas las manos, pero este fue un desafío particular. Mi demanda es que el COI regule a su líder cómo se trata a los atletas”, dijo Locke, quien comprende las críticas de los atletas. “Son deportistas maduros, se les permite decir cualquier cosa, Natalie también cedió su puesto, y yo no discrepé”, dijo el técnico de la selección.