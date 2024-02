Jorge Martín (Ducati): “No somos solo Pico y yo” / MotoGP

Mirar el calendario de pruebas de Sepang me trae recuerdos de la batalla por el título del Campeonato del Mundo de MotoGP el año pasado. El as de Pramac, Jorge Martín, espera más contendientes en 2024, incluido Marc Márquez.

Jorge Martín fue uno de los cuatro pilotos que se mantuvieron por debajo del minuto 1:57 la mañana del jueves en Sepang, y a falta de dos horas para el final de la prueba, el subcampeón del mundo se mantuvo en la segunda posición, a 0,172 segundos del vigente campeón Francesco Pico Bagnaia. “Me sorprendió porque estaba en camino con el nuevo carenado, lo cual no me gustó ayer”, reveló el Martinator. “Cambiamos un poco la configuración, me sentí bien de inmediato e hicimos una gran vuelta”. Cometí un pequeño error en la T3 y el resto de la vuelta fue bastante bueno. Permanecer por debajo de 1:57 minutos fue agradable”.

Esto lo explica: la dirección del piloto de Pramac Ducati ahora está clara hacia el nuevo diseño, que los pilotos oficiales de Lenovo, Bagnaia y Bastianini, consideraron realmente bueno el miércoles. “Sí, ayer me dio un poco de dolor de cabeza. Porque vi que a Peko y Enya les gustaba disfrazarse, pero a mí no. Fue raro porque nuestros comentarios suelen coincidir. Pero esta mañana me sentí inmediatamente competitivo. Hemos “Hice una comparación lado a lado dos veces y siento que el regalo es mejor”. “Un poco. Me alegro de que finalmente estemos armando el paquete para 2024”.

Un nuevo paquete aerodinámico con un nivel de “efecto suelo” en el lado bulboso hace que la motocicleta sea aún más estable. “Tenemos una mayor carga aerodinámica”, explicó Martin. “Tienes que acostumbrarte, no es fácil porque la motocicleta es un poco estresante cuando cambias de dirección. Así que tienes que ajustar un poco la configuración y tal vez también tu estilo de conducción. En general, creo que es un buen camino”. el potencial es grande, sólo hay que entender cómo aprovecharlo al máximo: “Lo estoy aprovechando, pero me siento bien”.

¿Se siente el español de 26 años más fuerte que hace un año? “Sí, me siento muy fuerte y también siento que ahora tengo más experiencia, mis comentarios son más acertados y vamos avanzando. La temporada pasada las sensaciones con la nueva moto fueron muy buenas. “Esta vez tuvimos que trabajar más duro, pero al final encontramos una mejor base para el inicio de la temporada”.

Esto también lo confirma el buen largo plazo. “Estuvo muy bien, sí”, coincidió Martín. “Tal vez presioné demasiado en la segunda vuelta, cuando estuve conduciendo durante 1:57 minutos, y luego el neumático sufrió mucho. Fue bueno intentarlo diez vueltas seguidas. Tuvimos problemas con el neumático trasero blando al final”. , No puedo decir más. Pero esta “Buena información para la carrera porque significa que puede que no sea la elección correcta de neumáticos para la carrera. Pero el ritmo fue rápido. Creo que fue el más rápido entre los pilotos de Ducati, en comparación”. “Para otros no lo sé. Me siento bien y estoy listo para el inicio de la temporada”.

El técnico madrileño no quiso responder directamente si se repetirá el duelo entre Bagnaia y Martín en la temporada del Mundial, que comienza en Qatar dentro de cuatro semanas. Él respondió: “No sé quién es. Me estoy centrando en mí mismo, en mis habilidades y en mi estilo de liderazgo”. “Y el resto vendrá. Creo que la experiencia del año pasado también me ayudará. Espero ser yo quien pueda intentar vencer a Biko nuevamente. “Me siento preparado, pero es difícil analizar las pruebas porque mucha gente es muy rápida pero no sabemos exactamente qué neumáticos estaban usando”.

Ningún competidor sorprendió particularmente al cuatro veces ganador del Gran Premio de 2023. “Creo que sucedió todo lo que esperaba. Hay muchos pilotos fuertes que lucharán por el título. No creo que seamos sólo Pico y yo, habrá muchos pilotos”, confirmó Jorge.

¿Y el notable recién llegado a Gresini Ducati, Marc Márquez? “También está donde esperaba que estuviera. Estará muy cerca en Qatar y probablemente estará listo para ganar”, añadió Jorge Martín.

Test de MotoGP en Sepang, jueves 16:30 horas:

1. Bagnaia, Ducati, 1:56.682 minutos

2. Martín, Ducati, +0,172 segundos

3. Bastianini, Ducati, +0,233

4. Álex Márquez, Ducati, +0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, +0.409

6. Marc Márquez, Ducati, +0,588

7. Di Giannantonio, Ducati, +0.661

8. Acosta, KTM, +0.683

9.MER, Honda, +0,692

10. Bender, KTM, +0.780

11. Quartararo, Yamaha, +0,843

12. Viñales, Aprilia, +0.846

13. Nakagami, Honda, +1083

14. Molinero, KTM, +1,169

15. Raines, Yamaha, +1197

16. Zarco, Honda, +1260

17. Oliveira, Aprilia, +1318

18. Marini, Honda, +1344

19. Crutchlow, Yamaha, +1,991

20. Bizzicchi, Ducati, +2003

21. Augusto Fernández, KTM, +2058

22. Savadori, Aprilia, +2132

23. Piero, Ducati, +2183