Protestas de aficionados contra inversores de la liga alemana de fútbol: causas, consecuencias y perspectivas

A partir de: 8 de febrero de 2024 a las 12:08 a.m.

Las protestas contra la posible entrada de inversores en la liga alemana de fútbol son cada vez más pronunciadas. ¿Cómo justifican los fans la protesta? ¿Cómo deben reaccionar los árbitros? ¿Qué pasará en las próximas semanas?

¿Por qué la protesta se ha vuelto más fuerte?

Los días de partido, después de la votación, muchos aficionados arrojaron monedas de chocolate dorado al campo en señal de protesta, añadiendo más tarde más caramelos y pelotas saltarinas, y sólo hubo breves interrupciones en los partidos. El partido de segunda división entre el Hannover 96 y el Hansa Rostock tuvo que ser interrumpido once veces. En el partido entre Hertha Berlín y Hamburgo hubo una larga interrupción debido al lanzamiento de varias pelotas de tenis y el partido se suspendió durante 32 minutos.

El grupo ultra Hertha Harlekins Berlin '98 escribió en un comunicado que apoya uno “Se ha decidido emprender una forma de protesta muy larga, especialmente tediosa y especialmente ardua”. . la razón: “La gente en Alemania parece haberse acostumbrado rápidamente a protestas breves e interrupciones breves”. Los grupos de fans quieren evitar que se produzca la protesta. “no bailar” Convertirse en.

¿Cuándo deben los árbitros detener el partido?

“No existen pautas claras sobre los minutos o el número de interrupciones”. Alex Feuerherdt, portavoz de los árbitros de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), afirma en una entrevista con Sportschau: “Los árbitros deben actuar sabiamente. La rescisión sólo debe ser el último recurso después de que se hayan agotado todas las demás opciones”. Los árbitros sólo deben detenerse si queda claro que la continuación no es posible. Y añadió: “En Berlín aparentemente hubo una señal desde la esquina a los directivos del Hertha Berlín de que los aficionados no querían lograr un descanso”. dice Forhardt.

El árbitro Daniel Schlager (derecha) con el entrenador del Hertha Pal Dardai

Los árbitros no están solos en el tema de la cancelación. Además de los clubes, también participarán el oficial de seguridad y la policía. “Ejemplo: si la policía dice que una demolición frente al estadio causará problemas, el árbitro no puede permanecer completamente indiferente ante eso”. dice Forhardt.

Alex Feuerherdt, portavoz de prensa de DFB Schiri GmbH

¿Se sancionará a los clubes implicados?

Los clubes En las normas legales y procesales de la Federación Alemana de Fútbol Son los principales responsables del comportamiento de sus seguidores. Si se abandona el juego, será posible registrar el resultado de un partido contra un equipo. También es imaginable: si ambos bandos de aficionados provocan la suspensión del partido al mismo tiempo, las reglas también estipulan que se deben marcar goles contra ambos equipos, por lo que habrá dos equipos perdedores en el partido. A petición de Sportschau, la Federación Alemana de Fútbol fue informada de ello. “El comité de seguimiento de la Federación Alemana de Fútbol ha iniciado investigaciones sobre todos los partidos en los que se arrojaron objetos al campo que provocaron la interrupción del partido o fueron denunciados por el árbitro o el supervisor de seguridad”. .

Pelotas de tenis en la cancha de Hannover 96 contra Hansa Rostock READ Transferencia del BVB de Jude Bellingham: el Real Madrid ofrece un salario astronómico

En los casos que han ocurrido hasta ahora, esto puede resultar en multas. Directrices de sentencia para el Comité de Supervisión de la DFB Por cada objeto arrojado se impone una multa de 1.000 euros en la Bundesliga y de 500 euros en la segunda Bundesliga. Si la interrupción dura cinco minutos, la multa se duplica y, si se identifica a los autores, se puede reducir la pena.

¿Cada lanzamiento de pelota de tenis cuesta ahora a los clubes 500 o 1.000 euros? Probablemente no, porque las pautas de sentencia permiten desviaciones; de hecho, “Casos no aptos para tratamiento estandarizado” . La Federación Alemana de Fútbol anunció que este tipo de casos ya habían sido tratados de esta manera por la autoridad judicial deportiva de la Federación Alemana de Fútbol. Esto significa que cada moneda de chocolate no será contabilizada, penalizada ni pagada individualmente.

¿Por qué hay tantas escenas de fans organizadas protestando?

La posible entrada de un inversor en la Liga Alemana de Fútbol (DFL) es vista con ojo crítico por la mayoría de los aficionados organizados. Se oponen a una mayor comercialización del fútbol en Alemania y a la posible influencia de los inversores.

Pelotas de tenis en la cancha en el partido entre Union Berlin y VfL Bochum

Los aficionados también hablan del proceso de votación secreta, en el que se logró la mínima mayoría necesaria. Además de la falta de transparencia, también se critica la supuesta erosión de la regla 50+1, ya que Martin Kind, como director general del Hannover 96, supuestamente votó “sí”, a pesar de que el Hannover 96V le había ordenado rechazarla. . Las escenas de fans organizadas también indican una fuente de dinero de firmas de capital privado presentes en la sala como financistas. Por ejemplo, también está financiado por el fondo soberano saudí.

La protesta está teniendo impacto ahora. Klaus Vogt, presidente del Stuttgart, convocó una reunión el martes (7 de febrero de 2024). “Renovable y transparente” Votación sobre la entrada de un inversor en la liga alemana de fútbol. Vogt también notó las protestas de los fanáticos. Y añadió: “Este será un primer paso que también tomará en serio los intereses de los aficionados y podrá calmar la situación en los estadios”. , el escribio. A favor de la nueva votación también se pronunció Dirk Zingler, presidente de Unión Berlín.

¿Qué dice la liga alemana de fútbol sobre las protestas?

La Liga Alemana de Fútbol aún no se ha pronunciado sobre las protestas. Tras la votación de diciembre, el director general de la Bundesliga, Steven Merkel, confirmó, refiriéndose a las criticadas pancartas en las curvas, que él y su codirector general Mark Lenz “Manejar la delegación con confianza”. Convertirse en.

Merkel añadió: “Respondimos específicamente a las críticas de los círculos de fans diseñando la aplicación que contiene líneas rojas”. Con el “Líneas rojas” La dirección de la Liga Alemana de Fútbol ha subrayado repetidamente que un inversor nunca puede influir en cuestiones deportivas como nuevos horarios de inicio, partidos en el extranjero o cambios de situación. DFL también afirma repetidamente que no vende acciones, sino que sólo permite al prestamista compartir las ganancias durante un período de tiempo limitado. Las alianzas de fans indicaron que al menos uno “influencia informal” Puede ser posible.

¿Por qué el DFL quiere un inversor?

Los 36 clubes coinciden en gran medida en que la Bundesliga necesita un mayor desarrollo. El objetivo es una mayor digitalización, una mejor tecnología de transmisión, ofrecer exposición a grupos objetivo más jóvenes y crecimiento en el extranjero. Antes de la votación de diciembre hubo desacuerdo sobre cómo financiar las medidas necesarias.

Los clubes sólo aprobaron el modelo de inversor por la mayoría necesaria, y otras propuestas giraron en torno a préstamos, la venta del nombre de la Bundesliga o la financiación con fondos existentes. Las condiciones generales estipulan que el inversor recibirá el ocho por ciento de los ingresos de comercialización durante un período de 20 años. La liga alemana de fútbol recibirá a cambio mil millones de euros. La Liga Alemana de Fútbol espera que los ingresos aumenten en general y que el acuerdo valga la pena para ambas partes.

Según DFL, las dos empresas son CVC y Piedra negra Todavía hay dos inversores potenciales en juego. Según el director general del DFL, Mark Lenz, las conversaciones se desarrollan simultáneamente “Muy importante” Y “etapa decisiva” . También queda pendiente la votación sobre el cambio necesario en el estatuto.

¿Cómo continúan las protestas contra el inversor de la liga alemana de fútbol?

La Fan Scenes Alliance de Alemania, que ha organizado jornadas de protesta en todas las ligas, anunció en diciembre que el problema estaba lejos de terminar para ellos. La coalición dijo en un comunicado emitido a mediados de enero: “ No nos rendiremos y estamos dispuestos a luchar contra nuevas ventas y influencias externas negativas en nuestro fútbol”. La alianza reúne a gran parte de los grupos ultras de muchos clubes de muchas ligas de Alemania.

El grupo extremista berlinés Harlequins, que también forma parte de la escena de fans de Alemania, ha prometido continuar con protestas similares. Ante la duración de las protestas, así lo harán “En el futuro no nos sentiremos obligados por las ideas de los editores, directivos de clubes o representantes de la liga alemana de fútbol”. . El mensaje: La protesta sólo puede tener impacto si se vuelve visible.

Tálero de chocolate en el campo de fútbol

¿Ha habido ya protestas similares?

En 2018, los aficionados del Eintracht Frankfurt protestaron los partidos de los lunes en la Bundesliga lanzando varias pelotas de tenis. La autoridad judicial deportiva de la Federación Alemana de Fútbol impuso en su momento una multa, pero en su conjunto, por varias infracciones. La Liga alemana canceló los partidos del lunes de la Bundesliga alemana y el segundo de 2021.

Protestas de aficionados contra los partidos de los lunes (2018)

A principios de 2020 hubo protestas de grupos de aficionados activos contra el entonces principal accionista del Hoffenheim, Dietmar Hopp, la más notable de las cuales fue en un partido entre el Hoffenheim y el FC Bayern de Múnich, cuando el árbitro detuvo el partido varias veces debido a una ofensiva. carteles.

Más tarde se supo que la Federación Alemana de Fútbol y los clubes ya estaban al tanto de los insultos y que las reacciones probablemente se habrían acordado en consecuencia. Sin embargo, la pandemia de coronavirus que comenzó poco después puso fin a la discusión. Se han paralizado numerosos procedimientos e investigaciones en el Comité de Supervisión de la DFB y en el Tribunal Deportivo de la DFB, teniendo en cuenta las finanzas de los clubes durante la pandemia, anunció entonces la DFB.