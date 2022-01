Porsche abandona el proyecto de auto eléctrico Artemis de Volkswagen

Grupo Volkswagen trabaja en el proyecto que arrancó en Audi “Artemisa” Una de las últimas tecnologías para coches eléctricos y su producción. Porsche también debería estar muy involucrado en el proyecto, pero ahora se está retirando, según un informe. El fabricante de autos deportivos parece estar pagando mucho dinero por él.

Artemis debería aparecer a partir de tres modelos eléctricos futuristas en 2025, que se producirán en VW Commercial Vehicles (VWN) en Hannover. Además de los modelos hermanos de Audi y Bentley, Semana del coche Según 25.000 coches Porsche salen de la línea de montaje cada año. Los contratos ya se han firmado, pero Porsche cambió de opinión a fines de 2021 cuando compra su salida del proyecto del grupo. Para esto, una pequeña cantidad de tres millones de dígitos debe fluir a VWN Hannover como compensación.

La transferencia de Zuffenhausen VWN en Hannover debería cerrar la brecha creada por la cancelación de Porsche de sus propios modelos. La versión camper del monovolumen eléctrico ID.Buzz, al que llamará ID.California, y la versión híbrida enchufable del T7 Multivan con mayor autonomía. T7 California también está prevista, según informes Semana del coche. Además, la planta de Hannover deberá entregar las carrocerías a Audi en Bruselas como excedente de producción a partir de 2026.

Se dice que una de las principales razones por las que Porsche lo está haciendo por su cuenta es que el proyecto Artemis también se centra en la tecnología para la automatización de extremo a extremo. El fabricante de autos deportivos no necesita esto, ya que se ofrecen prototipos de autos autónomos. Sin la plataforma compartida con Audi, la producción en Hanover no tendría sentido, porque la producción en una sola línea ya no sería posible, dicen. En cualquier caso, a Porsche no le entusiasmaba construir uno de sus modelos en la planta de Volkswagen Commercial Vehicles en Hannover.

El nuevo Porsche eléctrico se fabricará ahora en la planta de la marca en Leipzig. Según la información recibida de Semana del coche La serie K1 convocada internamente comenzará en Sajonia en 2026, un año después de lo previsto en Hannover. La nueva plataforma para sistemas escalables de “superplataforma” a nivel de clúster (SSP), pero el Panamera eléctrico con plataforma previsto para 2024 o 2025. Se trata del Premium Platform Electric desarrollado conjuntamente por Audi y Porsche (Equipo de protección personal) para un rasgueador de alta calidad y particularmente fuerte.