Posibles escenarios para Kiev en la guerra de Ucrania

Ucrania avanza en territorio ruso. ¿Pero perderá Kiev fuerzas que no podrá reemplazar? ¿Cuáles son los posibles escenarios en la guerra de Ucrania?

El ataque de Kursk sorprende a Rusia y a Vladimir Putin: incluso Estados Unidos estaba a oscuras

La invasión de Kursk: ¿una palanca para las negociaciones de paz con Rusia en la guerra de Ucrania?

Se especula que la ofensiva de Kursk frena el avance ruso sobre Donetsk

El ataque de Kursk pone a Estados Unidos en un dilema para contener el conflicto en Ucrania

KURSK – El audaz ataque de Ucrania contra la región rusa de Kursk, que comenzó el 6 de agosto, ha dejado atónitos a los líderes de Occidente y del Kremlin. La ofensiva transfronteriza, en la que las fuerzas ucranianas enfrentaron poca resistencia mientras avanzaban hacia territorio ruso y capturaban 28 asentamientos, según el gobernador de la región, ha elevado la moral en Ucrania. Las fuerzas rusas han logrado avances territoriales progresivos en los últimos meses, pero la operación de Kursk provocó una fuerte reacción del Kremlin. Ucrania no informó al gobierno de Joe Biden antes de la operación.

Pero incluso una semana después del ataque sorpresa, Kiev guarda silencio sobre los objetivos de la invasión. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó recién el domingo que las fuerzas ucranianas están luchando en Rusia.

Zelensky dijo el lunes que el gobierno ucraniano estaba preparando un plan humanitario para acompañar la operación y mantuvo la presión sobre Occidente para que permitiera a Ucrania lanzar armas de largo alcance donadas hacia Rusia. También comentó que la operación era una cuestión de seguridad ucraniana, ya que Rusia utilizó la región de Kursk para atacar a Ucrania.

Mientras las autoridades ucranianas permanecen en silencio, los analistas han aprendido todo lo que pueden sobre la operación a partir de imágenes de fuente abierta en las redes sociales y verificando afirmaciones de blogueros militares rusos.

¿Ataque a Kursk para ganar más margen de maniobra en las negociaciones de paz contra Putin?

Una teoría importante –también propuesta por el presidente ruso Vladimir Putin– es que la invasión tenía como objetivo frustrar los avances rusos en campos de batalla clave en Ucrania. “Ucrania probablemente cree que esta operación al menos obligará al ejército ruso a enviar una fuerza mucho mayor para contrarrestar su ofensiva y así socavar sus operaciones en Donetsk”, dijo Michael Kaufman, investigador principal del Programa de Asuntos Internacionales en Rusia del Carnegie Endowment. y Eurasia. paz.

Las fuerzas ucranianas encontraron poca resistencia cuando cruzaron la frontera el martes pasado, sorprendiendo a los guardias fronterizos del servicio de inteligencia interno de Rusia, el FSB, mientras avanzaban hacia el área en gran parte indefensa.

“Sabían que lo que estaban haciendo era encontrar un punto débil”, dijo Dara Massicot, también miembro principal del Programa Rusia-Eurasia para la Paz Internacional del Carnegie Endowment. Indicó que en la región están operando varios elementos de los servicios de seguridad rusos, lo que puede complicar la coordinación entre ellos y ralentizar la respuesta de Moscú al ataque. Y añadió: “Aún no me queda claro si los rusos no detectaron a los atacantes inmediatamente o si los detectaron, pero por alguna razón el mecanismo no se activó”.

Sin embargo, la ambigüedad que rodea a los objetivos operativos de Kiev en Kursk, una de las medidas militares más sofisticadas de Ucrania hasta el momento en esta guerra, ha llevado a funcionarios y expertos estadounidenses actuales y anteriores a temer que Ucrania decida ponerse del lado de Rusia. Eres vulnerable al contraataque. “El crimen es audaz pero arriesgado”, dijo Kaufman.

Rusia avanza en el frente ucraniano durante la ofensiva de Kursk

Ucrania parece haber desplegado algunas de sus unidades más fuertes, como las Brigadas Aerotransportadas 80 y 95, para un avance de una semana hacia Kursk. Los analistas militares dijeron que Rusia hasta ahora sólo ha respondido con un despliegue limitado de equipos de drones. Pero las fuerzas ucranianas que avanzan hacia Rusia disfrutan de mucha menos protección que en su país de origen.

Ucrania ya estaba luchando por movilizar sus reservas, ya que la ofensiva de tres meses del Kremlin en Kharkiv agotó las fuerzas disponibles en Kiev. Según se informa, Rusia, que tiene una población mayor, está considerando movilizar sus fuerzas nuevamente para enviarlas al frente. Si Ucrania no puede compensar a los caídos, podría agotar las fuerzas que podrían usarse para otro contraataque que los funcionarios occidentales esperaban lanzar para 2025.

Incluso mientras Ucrania avanzaba hacia la región de Kursk, Rusia avanzó a lo largo de varios ejes de la línea del frente en el este de Ucrania, como Volchansk, un suburbio de Kharkiv, y las regiones de Donetsk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, incluido Chasev Yar Dzerzhinsk.

Pero la medida permitió a Ucrania tomar la iniciativa en parte del conflicto, aportando importantes ventajas psicológicas y operativas a sus fuerzas armadas, según el ex Ministro de Defensa ucraniano Andriy Sahorodnyuk. “No sólo les resulta incómodo [die russischen Streitkräfte]”Pero también estás siguiendo el manual de otra persona”, dijo Sahorodnyuk, quien todavía trabaja como asesor informal del Ministerio de Defensa de Ucrania, pero enfatizó que no tiene ningún conocimiento interno de la planificación ni de las operaciones que tienen lugar en Kursk.

Estados Unidos debería brindar a Ucrania el mejor apoyo posible en la ofensiva de Kursk.

Más allá del nivel táctico, los combates en curso en suelo ruso amenazan con poner en peligro los esfuerzos de la administración Biden para contener el conflicto. Esto puso a la administración en la posición incómoda de tener que respaldar públicamente las acciones de los ucranianos a pesar de las preocupaciones internas sobre el final del juego, dijeron ex funcionarios estadounidenses.

“Los rusos asumieron que estábamos en medio de la planificación”, dijo Jim Townsend, ex funcionario del Pentágono. En una reunión televisada con altos funcionarios de defensa el lunes, Putin acusó a Occidente de utilizar a Ucrania como representante para lanzar un ataque contra Rusia.

Townsend dijo que el gobierno estadounidense “no necesita organizar una gran fiesta en el jardín y fuegos artificiales” en respuesta a la invasión, pero sí necesita “apoyar la causa y ver hacia dónde se dirige”. Mientras tanto, Ucrania parece estar pidiendo a los funcionarios estadounidenses que aceleren el proceso de entrega de armas… y rápidamente.

Antes de que el Congreso de Estados Unidos aprobara un paquete de ayuda de 60 mil millones de dólares para Kiev en abril, los ucranianos eran bombardeados por la artillería rusa en una proporción de 20 a 1. Ahora, mientras los funcionarios esperan más ayuda estadounidense, los ucranianos todavía están superados en número, dijo el legislador ucraniano Yehor Chernyev. Los supera en número 8 a 1. “Aún no es una fiesta”, dijo.

La ofensiva de Kursk abre nuevos escenarios en la guerra ucraniana para Kiev

Los analistas ven varios escenarios futuros para la operación ucraniana en Kursk. “Ucrania puede capitalizar su éxito informativo, ya que la operación ya ha elevado significativamente la moral militar, y dar un paso atrás y tratar de presionar a las fuerzas rusas en otros lugares”, dijo Kofman. Añadió que también podrían intentar atrincherarse para comerciar con la región en negociaciones posteriores u obstruir a las fuerzas rusas.

Sahorodnyuk dijo que los dirigentes ucranianos pueden haber elaborado diferentes escenarios para la operación dependiendo de la respuesta rusa.

Esta invasión es la segunda vez en poco más de un año que se cuestiona el control de Moscú sobre partes de su territorio. En junio del año pasado, fuerzas leales al jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, encabezaron un breve levantamiento en el sur de Rusia y se apoderaron del cuartel general militar en la ciudad de Rostov del Don. Aunque el levantamiento fue rápidamente aplastado, fue una vergüenza para el Kremlin y Prigozhin murió en circunstancias misteriosas en un accidente aéreo dos meses después.

“Cuando el Kremlin enfrenta este tipo de vergüenza, siempre responde con corrección excesiva y represión”, dijo Massicot, becario del Carnegie Endowment. “Estoy emocionada de ver lo que hacen en esta área”, dijo, refiriéndose a Kursk.

A los autores Amy McKinnon Es corresponsal de inteligencia y seguridad nacional en Política exterior. Gorjeo (X): @ak_mack Jack Deitch Es el Pentágono y corresponsal de seguridad nacional en Política exterior. Gorjeo (X): @JackDetsch

