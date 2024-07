Posibles signos de vida encontrados en las nubes de Venus: “descubrimientos muy emocionantes”

Página principal sepamos

de: tania bandera

el presiona divide

Una vista del planeta Venus, que hoy parece un infierno en llamas. © NASA/JPL

El descubrimiento de fosfina y amoníaco en las nubes de Venus está llamando la atención de los investigadores. ¿Podría realmente haber vida?

Hull – Aunque a menudo se hace referencia a Venus como el “gemelo” de la Tierra, es difícil imaginar que exista vida en su superficie. Las condiciones extremas allí, con temperaturas que derriten el plomo y el zinc y presiones 90 veces superiores a las de la Tierra, hacen de Venus un “planeta infernal”. Pero a unos 50 kilómetros sobre la superficie las condiciones son diferentes.

La temperatura y la presión a esta altitud son similares a las de la Tierra, y en las nubes de Venus pueden sobrevivir microbios particularmente resistentes. Por ello, se buscan en estas nubes posibles señales de vida. Un equipo de investigación alemán descubrió hace algún tiempo oxígeno en la atmósfera de Venus.

La fosfina encontrada en las nubes de Venus podría ser evidencia de posible vida

Según informes, dos equipos de investigación han encontrado evidencia en las nubes de Venus que podrían indicar la posible existencia de vida. Uno de estos equipos ha vuelto a descubrir indicios de la molécula fosfina, que en la Tierra sólo se produce mediante procesos industriales o mediante microbios. La primera evidencia de este gas se encontró en el otoño de 2020, lo que generó un gran entusiasmo y un renovado interés en Venus. Sin embargo, los estudios posteriores no lograron detectar la molécula, lo que generó controversia en la comunidad científica.

Un equipo de investigación dirigido por Dave Clements del Imperial College de Londres ha descubierto nueva evidencia de fosfina en las nubes de Venus utilizando el telescopio James Clerk Maxwell en Hawaii. “Nuestros resultados indican que la fosfina se destruye cuando la atmósfera es irradiada por la luz solar”, dijo Clements. alto guardián. Todo lo que podemos decir es que la fosfina existe. No sabemos lo que produce. Quizás sea la química que no entendemos. Agregó en la Reunión Nacional de Astronomía en Hull, Reino Unido.

¿Amoníaco en Venus? La investigación puede apuntar a una posible vida.

Otro equipo dirigido por la astrónoma Jane Greaves de la Universidad de Cardiff presentó evidencia de amoníaco en Venus en la Reunión Nacional de Astronomía. Su equipo de investigación descubrió la molécula utilizando el Telescopio Green Bank. Greaves ya jugó un papel decisivo en el descubrimiento de fosfina en las nubes de Venus en 2020.

Al igual que la fosfina, el amoníaco se produce en la Tierra mediante procesos industriales o mediante bacterias. Pero Graves todavía no está de acuerdo guardián Con cautela: “Aunque seamos los dos [Befunde] Ciertamente, esto no es prueba de que hayamos encontrado estos microbios mágicos y de que aún hoy vivan allí.

¿Posibilidad de vida en Venus? Buscar “realmente sexy”

la puerta IFLSiencia explica Greaves también explica por qué: “Todo el tiempo aparecen nuevos modelos y explicaciones que dicen que así es como se puede obtener amoníaco y fosfina y todo tipo de otras sustancias químicas inesperadas que no tienen nada que ver con la vida. Así que tratamos de no prometer demasiado mucho, pero sí, es realmente emocionante”. Los resultados de ambos estudios hasta ahora sólo se han presentado en la Reunión Nacional de Astronomía y aún no se han publicado en revistas científicas.

Los nuevos hallazgos de la investigación también han llamado la atención de otros científicos. Robert Massey de la Royal Astronomical Society dijo… guardián: “Estos son descubrimientos muy interesantes, pero hay que enfatizar que los resultados son sólo preliminares y se necesita más trabajo para aprender más sobre la presencia de estos dos biomarcadores potenciales en las nubes de Venus”.

Descubrimientos en Venus: “Todo esto es motivo de optimismo”

El astrofísico Niku Madhusudan de la Universidad de Cambridge cree: “Si se confirma claramente la presencia de fosfina y amoníaco, surge la posibilidad de un origen biológico”. “Si pueden demostrar que las señales están ahí, bien por ellos”.

Desde el descubrimiento inicial de la fosfina, el interés científico por Venus ha vuelto a aumentar. En los próximos años están previstas varias misiones al planeta vecino de la Tierra: Misiones de la NASA “Da Vinci” Y “Verdad, honestidad” Y Jesús también-Tarea de visualización Está previsto que vuele allí a principios de la década de 2030. Estas misiones proporcionarán nuevos datos sobre el planeta vecino de la Tierra y quizás pruebas adicionales de que existe vida en Venus. (factura impaga)