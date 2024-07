Se exhiben los teléfonos inteligentes de Xiaomi, Google y Nokia

Ofertas Prime Day para teléfonos inteligentes Del 16 al 17 de julio de 2024

Hay tantos ahora Smartphones con diferentes funciones y capacidades. a Día del Primer Ministro Obtuve Del 16 de julio al 17 de julio de 2024 Incluso hay algunos teléfonos móviles dedicados disponibles para fotografía, edición de fotografías y cosas similares. Menos de 100 euros. te tenemos Mejores ofertas Nuestras personalidades más destacadas De la campaña de descuentos Resumido a continuación.

¿Un teléfono inteligente totalmente personalizable? Eso es lo que te ofrece Nothing Phone 2

En los últimos años, Nothing, fundada en Gran Bretaña en 2020, se ha hecho un gran nombre en la escena tecnológica. Los teléfonos inteligentes del fabricante se diferencian principalmente por su diseño futurista y su interfaz sencilla pero personalizable. Para Prime Day, como cliente de Amazon Prime obtendrás lo último Teléfono Ninguno (2) mostrado Le diremos qué puede hacer el dispositivo.

El Nothing Phone 2 de 2023 tiene una memoria interna de 512 GB y te brinda suficiente espacio para aplicaciones, fotos, videos y otros archivos que quieras almacenar en tu celular. El dispositivo funciona con 12 GB de RAM con un procesador Snapdragon 8+ y, por tanto, es especialmente potente. Gracias a la tecnología de carga rápida incorporada, el smartphone se carga completamente en menos de una hora y puede utilizarse hasta 22,5 horas. La pantalla OLED del smartphone es de 6,7 pulgadas (unos 17 cm) y está protegida por Gorilla Glass 5 en la parte delantera y trasera. Para fotografías de alta calidad, el dispositivo cuenta con una cámara principal y una cámara ultra gran angular con una resolución de 50 megapíxeles cada una y una cámara frontal para selfies con una resolución de 32 megapíxeles.

Pero la marca Nothing no sólo presenta interfaces personalizables, sistemas operativos alternativos y diseños futuristas, sino que el fabricante de tecnología también concede gran importancia a la sostenibilidad. Por ejemplo, el marco intermedio, las placas de circuito y la placa base de Nothing Phones 2 están hechos completamente de materiales reciclados, y se ha ahorrado mucho en piezas de plástico, ya que se ha utilizado el 80 por ciento de los materiales. Todos los clientes Prime obtienen actualmente un descuento del 31 por ciento en el dispositivo, y este es el motivo El Nothing Phone 2 tiene un precio de 549€ a precio especial* Recibir.

Sencillos, modernos y especialmente asequibles: la oferta de teléfonos inteligentes de Nokia

La empresa finlandesa de telecomunicaciones Nokia siempre ha sido una de las marcas de teléfonos móviles y teléfonos inteligentes más populares y reconocidas. Si bien el fabricante apuesta desde hace mucho tiempo por los teléfonos móviles con botones, Nokia ofrece ahora también algunos smartphones fáciles de usar y especialmente asequibles. A continuación te diremos en qué dispositivos Nokia puedes ahorrar mucho durante Prime Day.

Con el Nokia G42 Obtienes un teléfono inteligente moderno que puedes usar para muchos propósitos diferentes. El dispositivo ejecuta Android 13 y tiene 128 GB de almacenamiento. Para obtener las mejores fotografías posibles, el dispositivo cuenta con tres cámaras de 50 megapíxeles. Puede ver vídeos y fotografías grabados en la pantalla LCD de 6,56 pulgadas (aprox. 17 cm) con resolución Full HD+. Según el fabricante, con un uso normal, puedes utilizar un teléfono móvil hasta tres días antes de que se agote la batería. Como cliente Prime, puedes ahorrar otro 21 por ciento en el dispositivo, que normalmente cuesta 229 €. El Nokia G42 está disponible por 179,99 €*.

En su lugar, deberías echar un vistazo a la oferta. Nokia G11 Échale un vistazo al smartphone, porque puedes conseguir el dispositivo todo en uno por menos de 100 €. El celular de 2022 ejecuta Android 11 y permite utilizar todas las aplicaciones modernas. También puedes almacenar varias fotos, vídeos y archivos en la tarjeta de memoria de 512 GB. El dispositivo tiene una pantalla HD+ de 6,5 pulgadas (~17 cm) y una velocidad de fotogramas de 90 Hz, por lo que no tendrás ninguna alteración en la imagen al usarlo. Con un descuento del 49 por ciento, actualmente puedes conseguir el dispositivo a través de Amazon Prime. Ofrecido por 80,54€*.

Versatilidad con tu smartphone: Las mejores ofertas en móviles de Google

Los teléfonos inteligentes Pixel de Google son conocidos por sus buenas cámaras y controles intuitivos. Muchos dispositivos ahora también cuentan con Google AI inteligente, lo que hace que el teléfono inteligente sea más inteligente y puede ayudarlo en la vida diaria. A continuación, resumimos nuestros aspectos más destacados personales y las mejores ofertas para Prime Day.

el Google Píxel 7a Se trata de un potente smartphone que se puede utilizar sin tarjeta SIM y promete una duración de funcionamiento especialmente larga. Gracias al modo inteligente de ahorro de energía, podrás utilizar el móvil hasta 72 horas antes de necesitar recargarlo. El dispositivo tiene 128 GB de memoria y una pantalla de 6,1 pulgadas (aprox. 15 cm). En la parte posterior del teléfono inteligente hay dos potentes cámaras: una lente gran angular de 64MP y una lente ultra gran angular de 13MP, que le permiten tomar fotografías detalladas y de alta resolución. Para Prime Day, puedes conseguir el teléfono inteligente Android de Google con un 26 por ciento de descuento Ofrecido por 379€* Ahorra unos 130 euros.

Por poco dinero puedes conseguir la última versión de un teléfono móvil en forma de Google Píxel 8. A diferencia de su predecesor, el dispositivo tiene el doble de memoria con 256 GB y una pantalla más grande de 6,2 pulgadas con 120 Hz. Varios programas de inteligencia artificial de Google están preinstalados en el dispositivo con los que puede almacenar imágenes, archivos de audio, videoclips y ediciones. El celular tiene una lente gran angular de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 10,5 megapíxeles y una cámara principal de 48 megapíxeles con enfoque automático. Con su zoom de súper resolución y su editor mágico, Google también promete que los fotógrafos aficionados podrán tomar fotografías profesionales. Como miembros Prime, obtienes un 32 por ciento de descuento El Google Pixel 8 está disponible por 585 €*.

¿Teléfonos inteligentes emblemáticos a bajo precio? Esto es lo que te ofrece Xiaomi en el Prime Day

El fabricante chino de tecnología Xiaomi se ha hecho un nombre importante en la escena tecnológica en los últimos años y recientemente fue noticia con su primer automóvil eléctrico. La marca se ha hecho conocida principalmente por sus teléfonos inteligentes y le ofrece dispositivos modernos y potentes por los que a veces paga tres veces más que otros fabricantes.

Los teléfonos inteligentes de la serie Redmi de Xiaomi son conocidos por sus precios asequibles. ¿Es esto así? Xiaomi Redmi Note 13El cual podrás conseguir sin descuento desde sólo 230 euros. El teléfono inteligente Android 13 viene con 128 GB de memoria y un procesador Snapdragon emblemático. Según el fabricante, podrás disfrutar de tus fotos y vídeos en colores vivos en la pantalla Full HD+ de 6,67 pulgadas (unos 17 cm) con una frecuencia de 120 Hz. Para obtener las mejores fotografías y vídeos posibles, el dispositivo cuenta con una cámara triple de 108MP con un sensor de imagen de alta resolución. En Prime Day lo consigues El Xiaomi Redmi Note 13 está disponible en la versión de 8 + 128 GB por 149,90 €*.

Si deseas más rendimiento y más espacio de almacenamiento, también puedes hacerlo Xiaomi Redmi Note 13 Pro Consíguelo, que viene con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Gracias al procesador Snapdragon 7s (2.ª generación), podrás operar tu teléfono móvil sin retrasos ni errores y navegar y utilizar diferentes aplicaciones al mismo tiempo sin problemas. Con la cámara principal de 200MP, puedes tomar fotografías nítidas a muy alta resolución. Actualmente puedes conseguir el teléfono inteligente por aproximadamente una cuarta parte más barato y puedes Consigue el Xiaomi Redmi Note 13 Pro por solo 339,90€*.

