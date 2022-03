Pre-ordene el iPhone SE 3: el nuevo teléfono inteligente está disponible para pre-venta aquí

una manzana

Después de esperar dos años por un nuevo iPhone SE, Apple finalmente presentó al sucesor. El nuevo iPhone SE de tercera generación se presentó el 8 de marzo de 2022 como parte de la transmisión en vivo. Al igual que el antecesor de la segunda generación, se basa visualmente en el iPhone 8. esto significa: Botón de inicio con Touch ID y pantalla de 4,7 pulgadas de diagonal. Técnicamente, viene con muchas innovaciones. En particular A15 chipque también está instalado en el iPhone 13 actual, ofrece actualizaciones como un Rendimiento gráfico 1,2 veces más rápidoUna Mayor duración de la batería y uno en general rendimiento óptimo. Además, el iPhone SE 2022 también está 5G listoque es una de las mayores mejoras.

¿Cuándo aparecerá el iPhone SE 3?

Sin embargo, habrá que tener paciencia hasta que se lance la tercera generación del nuevo iPhone SE. El smartphone no aparecerá hasta el 18 de marzo de 2022. Solo así podrás comprarlo en papelerías. Si no quiere esperar o no puede esperar hasta entonces, tiene la oportunidad de reservar el iPhone SE 3.

Desde el momento en que se puede reservar el iPhone SE 2022

La preventa del iPhone SE 3 comienza el viernes 11 de marzo de 2022 a las 14:00. Desde entonces, el teléfono móvil puede ser directamente Pedido anticipado de Apple autorizado o distribuidores de Apple. También puedes ver el nuevo teléfono inteligente contrato Con proveedores como Telecomunicaciones *Y el O2 * o moto voladora * Para hacer una copia de seguridad. Aquí hemos resumido las ofertas más importantes para usted.

Puede reservar el iPhone SE 2022 en estas tiendas

¿No quieres firmar un nuevo contrato de telefonía móvil con tu iPhone SE 3? Luego eche un vistazo a Apple o a estas tiendas, donde puede reservar el nuevo iPhone SE:

Por adelantado, el iPhone SE 3 cuesta el precio completo de todos los proveedores. esto significa: Tienes que pagar 519,00 € (64 GB de memoria), 569,00 € (128 GB de memoria) o 689,00 € (256 GB de memoria).. El móvil está disponible en los colores del producto Rojo (Rojo), Polarstern (Blanco) y Medianoche (Negro).

Aquí puedes reservar el iPhone SE bajo contrato

Básicamente, también puede tener sentido cambiar su proveedor de servicios móviles. En la mayoría de los casos, es más barato comprar su teléfono inteligente junto con una tarifa celular. Si esa es una opción para usted, puede iPhone SE 3 con contrato Pre-orden de estos proveedores:

