Precarga iniciada: la descarga está lista en estas plataformas

a: Joost Rademacher

Protocolo Callisto: precarga lanzada – Plataformas listas para descargar

El Protocolo de Calisto sale esta semana. Aquellos que preordenaron el juego pueden descargarlo antes de su lanzamiento.

SAN RAMON, CALIFORNIA – Pronto se volverá a escuchar a miles de personas gritando en el espacio. Striking Distance Studios, recién formado, está a punto de lanzar su primer thriller de ciencia ficción The Callisto Protocol, y los elogios previos al lanzamiento ya comienzan a ser abundantes. Quienes preordenaron el juego de terror tendrán nuevamente la oportunidad de descargar The Callisto Protocol antes del lanzamiento y comenzar a jugar inmediatamente en la fecha de lanzamiento.



Puede encontrar más información sobre la precarga del protocolo Callisto en ingame.de.

sobre mí caja x-Las consolas ya comenzaron a precargarse. Entonces, si reservó Callisto allí, puede comenzar a descargar ahora. sobre mí Playstation Sin embargo, se ve un poco diferente. PS4 y ps5 Todavía no he aprovechado la precarga y la fecha exacta aún no está 100 % segura, pero la mayoría supone que es el 30 de noviembre.