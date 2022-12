4 memes sobre el éxito de la nueva carrera

Esto es lo que los fanáticos de NfS tienen en mente en este momento. (Imagen: EA)



NfS Unbound se lanzó el 2 de diciembre y desde entonces los jugadores han estado deambulando por las calles digitales. Sin embargo, todavía no parecen tener una conclusión clara sobre el juego, al menos eso es lo que sugieren estos cuatro memes, que están causando revuelo en el Reddit oficial.

Se ha dado el visto bueno al nuevo Need for Speed

Los fanáticos de Need for Speed ​​tuvieron que esperar poco más de tres años para una entrega completamente nueva de la serie principal, pero ahora ha llegado el momento: Need for Speed ​​​​Unbound está disponible y se puede jugar. ¿Y el? ¿Cuál es la conclusión inicial de las masas? De hecho, en este momento no es posible decir Si EA consiguió un golpe directo en Unbound o más bien agarró un inodoro. Sin embargo, algunos de los memes actuales del subreddit muestran lo que los fanáticos realmente tienen en mente sobre el lanzamiento.

Algunos jugadores están preocupados por eso. Need for Speed ​​Unbound está plagado de errores tras su lanzamiento – Gusta Al comienzo de Battlefield 2042 El estado era:

Sin embargo, otros fanáticos saludaron. Aunque puedes entender eso Algunos jugadores de la vieja escuela no pueden hacer mucho con la parte nuevapero espero que los críticos los dejen en paz si disfrutan del juego:

Es más Nuevos elementos de animación en el juego. Proporcione un tema para la discusión. A pocos fanáticos les gustan, mientras que otros no pueden relacionarse con ellos en absoluto. Después de todo: EA ya anunció de antemano que Puede deshabilitar la mayoría de los nuevos efectos.. Entonces, si no te gusta el aspecto de dibujos animados, deberías echar un vistazo a la configuración:

Parece que algunos jugadores de PC que compraron el juego antes de su lanzamiento en Steam todavía esperan poder jugar de esta manera. Omitir el inicio de sesión con Origin o la aplicación EA – ¡Pero un pastel de hojaldre! Forzar el cliente EA parece ser un no-no total para algunos jugadores de PC:

¿Aún no estás seguro de si el nuevo mod de Need for Speed ​​es adecuado para ti? La mejor manera de obtener su propia impresión es mirar el tráiler:

Need for Speed ​​Unbound: jugabilidad que ofrece riesgo y recompensa



Need for Speed ​​Unbound PS5 | Alemán

El precio puede ser más alto ahora. Precio al 12/3/2022 3:07 a. m.

¿Dónde están las pruebas de NfS Unbound?

Dado que el editor EA no lanzó ninguna muestra de prueba a la prensa antes del inicio del día, los fanáticos críticos aún lo estarán. Tendrás que esperar unos días para obtener las calificaciones oficiales.

De todos modos, cruzaremos los dedos para que los desarrolladores hayan tomado en serio algunos de sus deseos y los hayan implementado:

Actualmente tampoco hay clasificaciones de prensa en Metacritic y OpenCritic.