Precio de la cerveza: los cerveceros esperan € 7,50 por una cerveza en el pub, y afirman que es una “cerveza pico”

Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

DrLos cerveceros en Alemania esperan aumentos en los precios de la cerveza: debido al fuerte aumento en los costos de producción, es posible que una cerveza de pub cueste € 7,50 al final del año. Ocurre “cuando las cervecerías y los restaurantes transfieren por completo sus costos adicionales al consumidor”, dice Stefan Fritsch, vicepresidente de la Asociación de Cervecerías de Berlín-Brandeburgo. “fotografía” del mié. Entonces “a finales de este año estaremos a 7,50 € la pinta de cerveza”.

La Asociación Alemana de Cerveceros (DBB) anunció el martes que espera aumentos de precios este año debido a aumentos de costos “enormes”. Varias cervecerías ya lo han anunciado. No solo el gas y la electricidad, sino también los materiales de envasado y elaboración de malta se han vuelto “significativamente” más caros.

Leer también

Fritsch le dijo al periódico Bild que muchos clientes ya no están dispuestos a pagar esos precios por la cerveza. La industria, por lo tanto, “se enfrenta al mayor desafío en la historia de la cervecería alemana”. Muchas cervecerías están en peligro.

Por ello, el representante de la asociación pidió una “cumbre de la cerveza en la cancillería para que no se extingan los bienes culturales más importantes de Alemania”. Los ministros de agricultura y los ministros de economía de los estados federales también deben participar para “evitar la desaparición de cervecerías en toda Alemania”. Existe el riesgo de una situación en la que solo unas pocas grandes cervecerías puedan sobrevivir en el mercado.

Puedes escuchar el podcast de WELT aquí Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

“It’s All in Stocks” es la instantánea diaria de acciones del equipo editorial de negocios de WELT. Todas las mañanas desde las 7 am con nuestros periodistas financieros. Para expertos en bolsa y principiantes. Suscríbete al podcast en SpotifyY podcast de manzanaY música amazónica Y Deezer. o directamente a través de RSS Feed.