Pregunta común: ¿qué debo tener en cuenta al actualizar un procesador?

La CPU es el corazón de cada computadora y afecta en gran medida la velocidad y la eficiencia del sistema. Pero, ¿qué haces cuando el curandero envejece? No explica cuándo vale la pena una actualización, qué rutas de actualización hay y cómo puede obtener una CPU nueva y rápida en la placa base sin incidentes.

¿Puedo actualizar mi computadora?

¿Cómo sé si puedo reemplazar el procesador de mi computadora por uno más rápido y si vale la pena?

Depende de varios factores: qué edad tiene una PC de escritorio, cuál es su valor residual y, sobre todo, ¿es técnicamente factible? Con sistemas de más de seis años, la actualización generalmente se descarta porque ahora no hay procesadores más adecuados para comprar para placas base en ese momento. Esto es especialmente cierto en el caso de las potentes variantes de la generación de CPU.

Además, no tiene sentido poner otros 150 euros o más en estos viejos ordenadores, porque fácilmente caes en la trampa de la actualización. Después de actualizar el procesador, aparece el siguiente cuello de botella a medida que arroja más dinero a una plataforma muerta. Si un componente falla más tarde debido a la edad, no tendrá dinero para comprar uno nuevo.

Por otro lado, la actualización funciona muy bien en computadoras de escritorio con procesadores de la serie AMD Ryzen 1000, 2000 (G) y 3000 (G). Como AMD hizo posibles las actualizaciones de BIOS para casi todas las placas base para la plataforma AM4, que ahora tiene seis años, a principios de 2022, el moderno y asequible Ryzen 5000 (G) también funciona en las placas de las Series 300 y 400.

Las cosas son menos halagüeñas para los sistemas Intel, porque la plataforma y, por lo tanto, la versión de la CPU cambian cada dos años (ver tabla). Además, Intel dejó de fabricar y, por lo tanto, vender procesadores de escritorio después de unos años.

Rutas de actualización del procesador

plataforma Tratos Recomendación de actualización AMD FM2+, AM3+ y superior Serie A, FX Con más de siete años, la actualización suele ser inútil en 4 Ryzen 1000/2000(G)/3000(G)/4000(G)/5000(G) Ryzen 5000 (G) con al menos seis núcleos, se requiere una actualización del BIOS de antemano AM5 Ryzen 7000 plataforma actual Intel LGA1151 y superior Core i-7000 y superior Con más de siete años, la actualización suele ser inútil LGA1151v2 Núcleo i-8000/9000 El resto es asequible y relativamente caro. LGA1200 Núcleo i-10000/11000 Core i-11000 con al menos seis núcleos, puede ser necesario actualizar el BIOS LGA1700 Núcleo i-12000/13000 plataforma actual

¿Qué procesador debo comprar?

¿Puede aconsejarme sobre qué procesador es particularmente adecuado para actualizar?

Para sentir el rendimiento adicional, la nueva CPU debe realizar los cálculos al menos un 30 por ciento más rápido. Esto significa que reemplazar un quad-core de 3,5 GHz por un quad-core de 3,7 GHz no tiene sentido. Por otro lado, cambiar de un procesador de cuatro núcleos a uno de seis núcleos proporciona un 50 por ciento más de rendimiento, siempre que la aplicación también utilice todos los núcleos.

Además, la potencia informática (hilo único) aumenta con cada cambio de generación debido a las mejoras arquitectónicas. Cuánto depende del caso individual. Por lo general, es alrededor del 10 al 20 por ciento. Al cambiar del Ryzen 7 1700 de 2017 al Ryzen 7 5700X, que es cinco años más joven, la potencia informática de un solo subproceso aumenta en un 62 por ciento. Si los ocho núcleos de la CPU estuvieran bajo estrés, sería un 66 por ciento más.

Si desea actualizar un sistema AM4 más antiguo, actualmente recomendamos el Ryzen 5 5500 de seis núcleos (100 €) o el Ryzen 7 5700X de ocho núcleos (200 €), siempre que su computadora tenga una tarjeta gráfica. Los gamers pueden hacerse con el Ryzen 7 5800X3D (330 euros) con caché adicional de nivel 3, que aumenta la velocidad de fotogramas de los juegos 3D. Con una GPU integrada, los Ryzen 5 5600G (130 €) y Ryzen 7 5700G (185 €) tienen un precio atractivo.

Con los procesadores Intel, un buen consejo es mucho más difícil. Para el LGA1200, el Core i5-11400F (130€) con seis núcleos ofrece una buena relación calidad-precio, pero no tiene unidad gráfica. La variante con GPU integrada Core i5-11400 cuesta 20 euros más.

Antes de reemplazar la CPU, retire la pasta térmica con un paño. Después de cambiar, no olvide volver a poner la pasta en el procesador.

Actualización de CPU para Windows 11

Estoy usando la sugerencia de compilación c’t de 2016 para una PC de 11w con Core i5-6500. Sin embargo, no me ofrecieron la actualización de Windows 11 porque mi CPU no es compatible. ¿Qué procesador me recomiendas?

Desafortunadamente, este problema no se puede resolver, porque Microsoft solo es compatible con Windows 11 desde Core i-8000. Pero estos procesadores usan la versión de CPU LGA1151v2, que no es compatible con versiones anteriores de LGA1151 para Core i-6000 y Core i-7000 a pesar de la misma cantidad de pines. La actualización no funciona sin reemplazar la placa, por lo que comprar uno nuevo con un Core i-13000 o Ryzen 7000 es la mejor opción. Alternativamente, puede comprar un Mini PC Barebone, el Core i3-1220P en el Intel NUC12WSKi3 de $ 350 hará casi el doble que el Core i5-6500. Por supuesto, puede continuar usando su PC actual sin ningún problema hasta que Windows 10 finalice el soporte el 14 de octubre de 2025.

Reemplace el procesador

Ahora tengo la nueva CPU frente a mí, ¿cuál es la forma más inteligente de cambiarla?

Antes de comenzar la conversión, debe crear una copia de seguridad de sus datos y pausar el cifrado del disco duro con Bitlocker. Luego descargue la última versión del BIOS desde el sitio web de soporte del fabricante de su placa base o PC. Para hacer esto, guarde el archivo en una unidad USB en formato FAT32. Es posible que deba descomprimirlo de un archivo zip.

Si es posible, le recomendamos que realice la actualización utilizando las herramientas integradas en las interfaces del BIOS. Aunque esto no es tan conveniente como usar programas bajo Windows, es menos propenso a errores. Reinicie la computadora y luego invoque la configuración del BIOS usando Supr o F2. Allí encontrará las herramientas de actualización bajo los nombres Instant Flash (Asrock), EZ-Flash (Asus), Q-Flash (Gigabyte) y M-Flash (MSI). Este proceso es en gran parte autoexplicativo. En cualquier caso, deje la memoria USB conectada la próxima vez que reinicie su computadora. Algunos sistemas actualizan su firmware en varios pasos.

Luego apague su computadora, desenchúfela de la fuente de alimentación y abra la carcasa. Es posible que deba quitar temporalmente la tarjeta gráfica para dejar más espacio para quitar el enfriador del procesador. Dependiendo del enfriador, ahora afloje los tornillos de montaje o el clip de retención. Para los modelos equipados con pasadores de empuje, basta con girar los cuatro bloqueos 90 grados en la dirección de la flecha. Ahora puede levantar con cuidado el enfriador.

Los procesadores Ryzen 5000 como el Ryzen 7 5700G son especialmente baratos en este momento. Cuando reemplace la CPU, tenga cuidado de no doblar las delicadas clavijas de contacto doradas.

Retire la pasta térmica con una toalla de papel antes de quitar la CPU, de lo contrario, se pegará a sus manos más tarde. Abra la palanca de bloqueo, luego puede sacar el procesador. Tenga cuidado de no doblar las clavijas de las CPU AMD y los resortes del zócalo de los procesadores Intel.

Ahora inserte el nuevo procesador y cierre el pestillo. Si desea continuar usando su enfriador de CPU anterior, debe limpiar su base y aplicar una gota de pasta térmica del tamaño de un guisante nuevamente en el procesador. Alternativamente, puede usar los refrigeradores en caja que vienen con muchas CPU y que ya tienen aplicada pasta térmica. No olvide volver a conectar el ventilador de la CPU a la placa. Después de cambiar, el primer método vuelve a la configuración del BIOS, porque la configuración anterior se pierde al reemplazar el procesador.

Pocas posibilidades con PC completos, portátiles y mini PC

Estoy usando una computadora completamente vieja, ¿funcionaría una actualización de la CPU aquí también?

Hay más obstáculos para las computadoras de escritorio de los principales fabricantes. Por un lado, a diferencia de las placas base que están disponibles individualmente, a menudo no hay listas de compatibilidad de CPU. Por otro lado, el firmware no siempre es compatible con todos los procesadores de series o generaciones de CPU posteriores. Las computadoras pequeñas a menudo ejecutan sus CPU a un máximo de 65 vatios de potencia de diseño térmico para no sobrecargar la fuente de alimentación y el sistema de refrigeración.

En las computadoras portátiles y muchas mini PC con procesadores móviles soldados permanentemente, una actualización está fuera de discusión porque las placas base especiales rara vez están disponibles por separado. Framework es uno de los pocos fabricantes que ofrece placas de actualización para portátiles del mismo nombre. Sin embargo, esto rara vez es útil porque sus precios comienzan en 500 €.

