Premios Steam: Los jugadores se burlan de 'Starfield' con premios

¿Premio a la parodia de Starfield? En los Steam Awards, los usuarios nombraron el juego de rol de Bethesda como el juego más innovador. En esta categoría, “Starfield” superó a juegos con mecánicas de juego ya innovadoras, como el trepidante juego de acción y habilidad “Our Only Move is Hustle” o el juego de detectives de mundo abierto “Shadows of Doubt”.

El diseño del juego de “Starfield” es bastante conservador. La trama de Bethesda no ha evolucionado mucho desde Fallout 4, que ya introdujo elementos como la construcción de bases y la artesanía en 2015. Bethesda tampoco ha avanzado mucho en términos de diseño de misiones, y aunque “Starfield” se desarrolla en el espacio, el flujo de El juego se interrumpe periódicamente debido a pantallas de carga y viajes rápidos.

Sólo el 63 por ciento recomienda “Starfield”

Es dudoso que el premio de Steam para un juego de rol de Bethesda tuviera una intención seria. Porque los puntos mencionados también son criticados habitualmente en la sociedad. Lo poco entusiastas que suelen ser los usuarios de Steam con respecto a “Starfield” se puede ver en las opiniones de los usuarios: sólo el 63 por ciento de los 90.000 usuarios de Steam recomiendan “Starfield”, lo cual no tiene mucho valor para una producción de tan gran escala. En los últimos 30 días, sólo el 27 por ciento de 8.000 reseñas han calificado favorablemente a “Starfield”, e incluso los jugadores que aman “Starfield” difícilmente pueden describir el título como maravillosamente innovador.

También esto Submarino de campo estelar Se sospecha que el premio de Steam a la jugabilidad innovadora es una campaña de trolls. Mientras tanto, Bethesda acepta con gratitud el premio y lo celebra en una publicación de Twitter. Después de todo, no se puede descartar que al menos una parte de los votantes de Steam votaran por “Starfield” por verdadera convicción.

“Red Dead Redemption 2” también está siendo castigado.

El otro premio Steam de este año también despierta las sospechas de los trolls: “Red Dead Redemption 2” recibió el nombre de “Labor of Love”. El “Premio Labor of Love” en realidad está destinado a honrar los juegos que se han publicado durante mucho tiempo y que sus desarrolladores proporcionan y mantienen con actualizaciones periódicas incluso años después de su lanzamiento.

El modo para un jugador en “Red Dead Redemption 2” no ha recibido actualizaciones notables desde su lanzamiento en octubre de 2018. La comunidad a menudo critica el modo en línea por estar muerto, mientras que el antiguo “GTA 5” cuenta con mucho más. contenido, y parece que los jugadores desahogan su enfado por esto a través de un premio de Steam. “Rust” y “Deep Rock Galactic”, que también fueron nominados, fueron más merecedores del premio.

Los premios Steam los eligen libremente los usuarios de Steam. Los usuarios han elegido “Baldur's Gate 3” como Juego del Año, y probablemente fue intencionado. Muchos de los ganadores actualmente se pueden comprar con descuento en Steam.



