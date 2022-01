Preocupaciones actuales sobre las tasas de interés: la precaución es clave en el DAX

Estado: 07.01.2022 07:48 AM

Cualquiera que esperara un rápido contraataque después de la reciente caída del precio está equivocado. No es probable que la recuperación esperada en el DAX se materialice en este momento. La razón para esto es clara.

Es poco probable que el DAX comience sin cambios el último día de negociación de la semana. El Broker IG califica los 40 valores de referencia alemanes por hora un poco más altos en 16,057 puntos. El día anterior, surgieron preocupaciones sobre las tasas de interés El índice DAX sigue bajando un 1,4 por ciento a 16,052 puntos.

El trasfondo de las pérdidas cambiarias fueron las actas publicadas a mitad de semana de la última reunión de la Reserva Federal de EE. UU.. Las llamadas actas de la reunión de la Fed indicaron que la Fed “podría volverse más restrictiva de lo previsto”, dijo el experto en mercado Robert Rothfield de Wellenreiter-Invest.

Sin embargo, las tasas de interés más altas ejercen presión sobre los mercados de valores, lo que hace que las acciones sean menos atractivas en comparación con los bonos. La rapidez con la que la Fed avanzará en su senda de subida de tipos también dependerá en gran medida del estado del mercado laboral estadounidense. Por lo tanto, los inversores están esperando ansiosamente los datos del mercado laboral de EE. UU. (Nóminas no agrícolas) para diciembre a las 2:30 pm de hoy.

No hay una especificación uniforme de las bolsas de valores asiáticas por la mañana. Mientras que el índice Nikkei de Japón, que tiene 225 valores, dejó el fin de semana casi sin cambios en 28.479 puntos, la Bolsa de Valores de Shanghai ronda el 0,3 por ciento.

Mientras tanto, la especulación sobre una política monetaria más estricta está ejerciendo presión sobre el precio del oro. El precio de una onza de oro siguió cayendo a 1790 dólares por la mañana. Las tasas de interés más altas hacen que el oro sea menos atractivo como clase de activo, ya que el metal amarillo precioso en sí mismo no genera intereses ni ganancias. El euro registró ligeras ganancias a $ 1.1303.

The New York Times se adueña de “The Athletic”

El grupo de medios estadounidense del New York Times quiere impulsar su negocio digital comprando la revista deportiva en línea The Athletic. El editor del tradicional diario “The New York Times” está pagando 550 millones de dólares en efectivo por la adquisición. El Athletic se fundó en 2016 y hasta ahora ha seguido un estricto modelo de suscripción con una barrera de pago fija sin anuncios.