Presentado por Alan Velasco en el FC Augsburg, uno de los mejores talentos de Argentina

Comenzó el proceso de exploración

Con un valor de mercado de 12 millones de euros, Alan Velasco del Club Atlético Independente es uno de los delanteros adolescentes más valiosos del mundo. No es de extrañar que el zurdo de 19 años quiera mudarse a Europa poco después de dos años como jugador habitual. Según informa TM, esto podría suceder en la Bundesliga. Presentado en Velasco FC Oxburg y otros clubes.

Como nuestro equipo editorial ha aprendido, la gente de Fukerstadt quiere echar un vistazo más de cerca a las notas a pie de página correctas y luego decidir si quieren mostrarse en Avelenada. Velasco está afiliado al Club Juvenil Independiente hasta finales de 2023. Scott Christensen de Argentina, gerente regional de FCA – TM para Argentina, cree firmemente que valdrá la pena invertir en valor de mercado con el objetivo de una reventa más cara después del importante crecimiento en Alemania.

Experto en TM: Velasco “uno de los jugadores más prometedores de Argentina”

“Lo he visto mucho este año porque es uno de los jugadores más prometedores de Argentina”, dice el experto, destacando especialmente la triple habilidad de Velasco: “Velasco es muy difícil de frenar entre sí. Intenta liderar, pero para ser honesto no le dieron mucha ayuda, ya los 19 años terminó décimo en Independencia.

Al fin y al cabo, Velasco todavía necesita trabajar de forma constante, y a esta edad no es de extrañar: “En partidos donde las cosas no le van bien a su equipo, Velasco a veces tiene varios minutos sin contacto con el balón, pero, como ya se ha comentado, su El equipo a menudo no es de gran ayuda en estos días Equipo defensivo y Velasco Parece un jugador para el equipo más atacante porque tiene una buena visión y la capacidad de crear oportunidades y jugar uno contra uno a menudo está en su cabeza. Pero su equipo tiende a contraatacar y dejar que el rival tome la iniciativa.

Con un equipo con menos presión, el Independiente es el tercer club más grande de Argentina, pero actualmente solo juega en el medio de la tabla, Christensen Velasco ve muy bien el potencial de un desarrollo positivo: “Entonces puede mejorar mucho. Velasco tiene mejor energía.

Con Álvarez, Almada & Co: Jugadores más valiosos de la Liga Argentina Profesional 21 Sebastián Villa – Boca Juniors – Marquardt: 5,5 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com Estado: 20. de octubre de 2021 21 Brian Romero – River Plate – Valor de mercado: 5,5 millones & Dupdo fotobaires.com 21 Diego Valois – Talleres – Marquert: 5,5 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 14 Fabrizio Pustos – Independiente – Marquert: 6 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 14 Tomás Belmonte – Lanús – Marktwert: 6 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 14 Martín Ojeda – Kodoi Cruz – Marquardt: 6 Myo. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 14 Giuliano Gallopo – Bonfield – Marquardt: 6 millones de euros & Dupdo fotobaires.com 14 Fausto Vera – Argentinos Juniors – Valor de mercado: 6 millones de euros & Dupdo fotobaires.com 14 Nicolás Castro – Newell’s – Valor de mercado: 6 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 14 Christian Medina – Boca Juniors – Valor de mercado: 6 millones & Dupdo fotobaires.com 12 George Caracasl – River Plate – Valor de mercado: 6.2 millones & Dupdo Imágenes de Imego 12 Pedro de La Vega – Lanús – Marktwert: 6,2 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 11 Héctor David Martínez – River Plate – Marquardt: 6,5 millones. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 10 Palo Díaz – River Plate – Valor de mercado: 7 millones & Dupdo Imágenes de Imego 9.Alan Varela – Boca Juniors – Valor de mercado: 7 millones & Dupdo Imágenes de Imego 7 Luca Orellano – Vélez Sarsfield – Marktwert: 8 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 7 José Manuel López – Lanús – Marktwert: 8 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 6 Christian Bowen – Boca Juniors – Marquardt: 10 Mio. ⁇ & Dupdo Imágenes de Imego 5 Alan Velasco – Independiente – Marquardt: 12 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 4 Facundo Faras – Coln – Marktwert: 13 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 3 Nicolás de la Cruz – River Plate – Marquardt: 18 Mio. ⁇ & Dupdo Imágenes de Imego 1 Diego Almada – Vélez Sarsfield – Marktwert: 20 Mio. ⁇ & Dupdo fotobaires.com 1 Julian Alvarez – River Plate – Marquardt: 20 Mio. ⁇ & Dupdo Imágenes de Imego

A la pagina de inicio