Presentamos Forza Horizon 5 Series 10 Forza x Extreme E.

Como parte de Forza Monthly, se ha revelado el próximo Forza Horizon 5 Series 10 “Forza x Extreme E”. Las próximas listas de reproducción del Festival de la Serie 10 están inspiradas en Extreme E. Extreme E es el nombre de una serie de carreras en la que se conducen SUV electrónicos. Una característica especial de esta serie es la formación de equipos, que siempre están compuestos por pilotos y conductoras.

Corrección de errores y guardar la recuperación del sistema

Forza Horizon 5 Serie 10 comenzará el 21 de julio de 2022. La expansión Forza Horizon 5: Hot Wheels se lanzará el 19 de julio. Apropiadamente, también habrá una actualización el 19 de julio, que no solo trae contenido nuevo sino que también corrige varios errores. Las notas de actualización aún no están disponibles, pero hay una lista de errores que se corregirán en el próximo parche:

Los jugadores pueden perder créditos cuando la subasta falla en la casa de subastas.

La gira de Horizon finaliza automáticamente en la lista de reproducción del festival

TAA (PC) hace que las ruedas sean borrosas o transparentes

Algunos autos se sienten inestables al conducir debido al cambio físico de la 9na serie cuando se ejecuta la simulación con ajuste de dirección

Los jugadores de Eliminator no serán desafiados cara a cara cuando jueguen con superposición de telemetría.

Los jugadores a veces obtienen un tiempo de espera cuando se unen a EventLab en modo cooperativo.

Los jugadores pueden volver a correr libremente durante Horizon Open

Los desarrolladores también introdujeron una nueva funcionalidad. El llamado sistema de guardado de recuperación le permite restaurar un guardado antiguo. ¿Qué significa esto específicamente? Si el sistema determina que uno de sus juegos guardados se ha perdido, recibirá un mensaje emergente. Esto le permite restaurar un guardado anterior. Esto no se aplica a los guardados realizados antes de la Serie 10. Si pierde un juego guardado anteriormente, lamentablemente no se puede restaurar con esta función. Anteriormente también era posible restaurar partidas guardadas. Sin embargo, esto requiere ponerse en contacto con el soporte.

Forza x Extremo E

Las listas de reproducción del festival Seasons of Forza Horizon 5 Series 10 siguen el modelo del calendario de carreras Extreme E. Cada semana, el juego te lleva a diferentes ubicaciones de X Prix en todo México. Allí se utilizan los llamados compuestos ODYSSEY 21. Las carreras de tierra y campo traviesa sirven como ubicaciones. Comienza en verano con la temporada ‘Island X Prix’, que te lleva a lo largo de la costa este en Playa Azul. Continúa en el otoño con el “Energy X Prix” a través de Guanajuato. En invierno el “Copper X Prix” te adentra en el valle y en primavera el “Desert X Prix” termina el viaje en Dunas Blancas.

Durante el transcurso de la serie, puedes desbloquear diferentes variantes de ODYSSEY 21. Estas representan a los equipos que compiten en el Campeonato Extreme E 2022.

Forza Horizon 5 10. Serie Coches

Extreme e-Odyssey 21 e-SUV

2022 Extreme E #99 Chip Ganassi Racing GMC Hummer EV (conducido por Sara Price y Kyle LeDuc, disponible el 19 de julio por 700,000 puntos en el salón del automóvil)

2022 Extreme E #58 McLaren Racing (liderado por Emma Gilmore y Tanner Foust, 80 puntos en la lista de reproducción de la Serie 10)

2022 Extreme E #44 X44 (dirigida por Cristina Gutiérrez y Sébastien Loeb, señal de peligro para la playlist de verano “Boardwalk”)

2022 Extreme E #42 XITE Racing Team (dirigido por Tamara Molinaro y Timo Cheddar, campeonatos de verano de temporada para la lista de reproducción “Extreme E Island Prix I”)

2022 Extreme E #23 Genesys Andretti United (dirigido por Katie Munning y Timmy Hansen, lista de reproducción “Bolivar” de Autumn Blitzer)

2022 Extreme E #5 Veloce Racing (dirigido por Kristen JZ y Lance Woolridge, temporada de la lista de reproducción de otoño “Extreme E Energy Prix I”)

2022 Extrema E #55 Acciona | Team Sainz XE (dirigido por Laia Sanz y Carlos Sainz, señal de peligro para la playlist de invierno de La Cruz)

2022 Extreme E #22 JBXE (dirigido por Hedda Hosås y Kevin Hansen, Campeonato de lista de reproducción de invierno de temporada “Extreme E Copper Prix I”)

2022 Extreme E #6 Rosberg X Racing (impulsado por Michaela Olin-Kotolinsky y Johan Kristofferson, Spring Playlist Blitzerzone “Costa Rocosa”)

2022 Extreme E #125 ABT Cupra XE (dirigido por Jutta Kleinschmidt y Nasser Al-Attiyah, Season Playlist Spring Championship “Extreme Desert Prix I”)

1971 Porsche #23917/20 (Lista de reproducción de verano, 20 puntos)

1995 Porsche 911 Carrera 2 de Gunther Werks (Lista de reproducción de otoño, 20 puntos)

1964 Porsche 356C Cabriolet Emory Special (Lista de reproducción de invierno, 20 puntos)

1990 Porsche 911 Reimaginado por Singer – DLS (Lista de inicio de primavera, 20 puntos)

¿Cuentas? Esto hace un total de 15 autos nuevos de la Serie 10.

Forza Horizon 5 Series 10 Atuendos y emociones

Las siguientes prendas de vestir aparecerán con la Serie 10:

Traje de carreras rosa Extreme E

Traje de carreras amarillo extremo E

Mono Racing Extreme E Azul

Traje de carreras Extreme E-Black

Traje de carreras blanco Extreme E

Traje de carreras Extreme E Red

E. traje de carreras morado extremo

Traje de carreras Extreme E-Green

Emociones:

Nuevas modificaciones de vehículos (personalización de automóviles)

Con Forza Horizon 5: Hot Wheels DLC viene con algunas nuevas opciones de personalización de automóviles. Incluye 12 colores Hot Wheels Spectraflame y nuevas opciones de Metal Flake con las que puedes pintar tus futuros autos. Estas oportunidades estarán disponibles para todos y no requieren la adición de Hot Wheels.

Emocionantes cambios de relaciones públicas estacionales y nuevo Showcase Remix

Con la Serie 10, hay un cambio de acrobacias de relaciones públicas estacionales. Con estos tienes la libertad de elección con respecto a tu vehículo. Solo se especifica LI (clase). En la Serie 10, también puede esperar un nuevo programa de remezclas. Showcasse Remixes son carreras exhibidas en una forma modificada. El nuevo remix del programa se llama “Shaken, Not Stirred” y está basado en la carrera de Buggy and the Beast. En la nueva versión del remix, conducirás el Hot Wheels Baja Bone Shaker de 2013. Invoca una barra de Hot Wheels como bonificación.

Juegos de acción para Forza Horizon 5 Serie 11

Con la presentación de Forza Horizon 5 Serie 10, no debería faltar ningún adelanto de la próxima serie 11. Esto celebrará la historia de carreras de Ramy.

Como de costumbre, la próxima actualización se entregó a través del formato de transmisión mensual de Forza.

