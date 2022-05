Presentamos Ikea Dirigera Hub: Esto está en el portal de casa inteligente

Ya hemos informado que IKEA presentará un nuevo centro de hogar inteligente, que es IKEA Dergia. El nuevo centro Dirigera compatible con Matter de Ikea ahora es oficial y se lanzará junto con la “nueva aplicación Ikea Home Smart”, según el medio de comunicación estadounidense The Verge. Desafortunadamente, tanto el Centro como la nueva aplicación no están programados para aparecer antes de octubre.

El nuevo eje Dirigera tiene 2,7 cm de alto y 11,2 cm de diámetro. Esto hace que tenga aproximadamente la mitad de la altura y solo un poco más ancha que la antigua Puerta Trådfri. De lo contrario, Dirigera depende de WiFi, Zigbee y Thread, lo que le permite actuar como un enrutador de borde de Thread una vez que todo está en funcionamiento. El nuevo concentrador está equipado con un puerto Ethernet y una toma USB-C para la fuente de alimentación.

Ikea llama al centro “Matter Ready” porque aún no ha sido aprobado oficialmente. El primer lote de dispositivos certificados oficialmente de Matter se espera antes de fin de año, pero no está claro si incluirá el centro Dirigera o si la certificación durará hasta 2023, según The Verge. Una vez certificadas, las nuevas aplicaciones Dirigera Center y Home Smart admitirán todos los productos Home Smart vendidos por Ikea, así como los productos certificados por Matter de otras compañías. Veamos cómo se ve con Zigbee.

Los propietarios del portal Trådfri no podrán usar la nueva aplicación, que se lanzará en octubre, y el portal no se actualizará para admitir Matter. Sin embargo, el portal existente y la aplicación de hogar inteligente seguirán siendo compatibles y recibirán actualizaciones y parches de seguridad “durante al menos tres años”, según Ikea.

Ikea también planea brindar acceso remoto desde el exterior del hogar en la primera mitad de 2023, según el informe. Hasta ahora, esto solo era posible mediante una integración de terceros como HomeKit. Los desarrolladores de Ikea dijeron que desarrollarán su propia nube para permitir el acceso remoto en lugar de depender de las redes existentes.

El precio final del centro Dirigera aún no se ha determinado, pero costará más que el Trådfri Gateway, que se vendió parcialmente por 29 €. Tampoco debe haber ofertas de promoción. Asegúrate de ver The Verge también Vamos, todavía tienen videos que muestran cómo configurar el enrutador y algunas citas de los empleados de Ikea.

