Presione F11: el error hace que el Explorador de archivos sea más rápido en Windows 11

El Explorador de archivos en Windows 11 tiene un error extraño. Esto no hace que la aplicación parezca más lenta, sino más bien más rápida y con mayor capacidad de respuesta. El desarrollador VivyVCCS encontró el error. en Twitter Aparece un breve extracto . Allí puede ver que el Explorador de archivos crea elementos mucho más rápido cuando se explota el error. Espero que este sea el poder fuera de la caja.El desarrollador escribe en Twitter.

Un error que no ha sido confirmado por Microsoft

la revista registro Repita fácilmente el error en un sistema de prueba que ejecute Windows 11 (compilación 25941). Allí se han observado mejoras similares en el rendimiento. El sistema de prueba es Windows Dev Kit 2023 con chip ARM. Por tanto, el rendimiento del sistema es relativamente bajo. Golem.de no pudo encontrar diferencias notables en una potente estación de trabajo con un procesador Intel Core i9-12900K, SSD NVMe y 32 GB de RAM.

Mientras tanto, el registro también pidió una declaración a Microsoft. Hasta el momento, la empresa no ha encontrado respuesta. Es posible que el error aún no se haya detectado, ya que no se nota por igual en todos los sistemas y, paradójicamente, tiene un efecto positivo mayor.