Prevención de ictus: Tomar dos cucharadas de aceite de oliva al día

El aceite de oliva es saludable porque contiene materiales vegetales secundarios. Se ha demostrado que las grasas vegetales protegen contra los accidentes cerebrovasculares: dos cucharadas por día son suficientes.

Ya sea para una ensalada o para un delicioso aderezo con pan, el aceite de oliva no solo es popular, sino que también es bueno para la salud. Para ello, el aceite de oliva debe cumplir cuatro criterios. Son las sustancias vegetales secundarias hidroxitirosol y tirosol las que lo hacen especial, ya que tienen un efecto antiinflamatorio. Gracias a sus ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, el aceite de oliva puede eliminar los radicales libres y las llamadas toxinas del cuerpo. También mantiene la elasticidad de los vasos sanguíneos, previene la aterosclerosis y, por lo tanto, protege contra los accidentes cerebrovasculares. Simplemente agregue aceite de oliva a su dieta con más frecuencia, vale la pena. Los estudios han demostrado que la dieta mediterránea con aceite de oliva protege contra accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón.

Prevención de accidentes cerebrovasculares: consumir dos cucharadas de aceite de oliva al día

Si consume alrededor de 15 gramos de aceite de oliva crudo por día, puede prevenir un derrame cerebral de manera efectiva. (Imagen de icono) © Bassi / imagen

Sufrir un derrame cerebral es trágico, especialmente porque en muchos casos se puede evitar. Cuánto puede hacer usted: Reduzca los factores de riesgo de accidente cerebrovascular y coma alimentos saludables que prevengan la aterosclerosis. El aceite de oliva es uno de los alimentos más saludables. El aceite de oliva está compuesto en gran parte por ácidos grasos monoinsaturados, especialmente el ácido oleico. Este ácido graso omega-9 tiene un efecto positivo sobre los niveles de colesterol y la salud del corazón. prueba ambiental Citando a la ecologista calificada Dagmar von Cramm. “Porque puede reducir el colesterol LDL, la grasa en la sangre que tiende a obstruir las arterias”, continúa la nutricionista.

Reducir el riesgo de accidente cerebrovascular: el ácido oleico en el aceite de oliva hace el truco

Los accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos pueden ser el resultado de la “calcificación” de las arterias y la aterosclerosis. Dagmar von Cramm afirma que “el ácido oleico del aceite de oliva puede reducir el riesgo de que esto suceda”. prueba ambiental. los Asociación Dietética Alemana (DGE) Se recomienda ingerir unos 15 gramos de aceite de oliva al día. A modo orientativo: 1 cucharada de aceite equivale a unos diez gramos.

Prevenir ictus y infartos: la dieta mediterránea con aceite de oliva ha demostrado proteger el organismo

Los efectos del aceite de oliva han sido ampliamente estudiados y estudios probado. como anuncio Dirk Westermann, cardiólogo del Hospital Universitario de Friburgo, explica el importante impacto de la dieta mediterránea con respecto al aceite de oliva: “Sabemos, por ejemplo, que el aceite de oliva mejora la función vascular. Está claro que esto protege contra las enfermedades del corazón en el futuro.Conocemos Otros criterios como presión arterialComo resultado, los valores de grasa, así como el IMC y el peso se desarrollan algo favorablemente. Además, es claramente antiinflamatorio, es decir, las propiedades antiinflamatorias del aceite de oliva. Y todos juntos, todos estos pequeños bloques de construcción potencialmente individuales combinados juntos crean un efecto relativamente visible al final. Así, explicó que el aceite de oliva tiene un claro efecto protector. sudoestetranfunk cardiólogo.

