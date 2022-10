¿Cuánto tiempo eres contagioso?

Larga incubación para la infección por influenza.

Los resfriados pueden ser causados ​​por una variedad de virus diferentes. Los rinovirus y los adenovirus son los principales responsables de los resfriados comunes en otoño e invierno. La infección por estos virus tiene un período de incubación relativamente largo. A veces pueden pasar varios días desde el momento en que el virus penetra en las membranas mucosas del tracto respiratorio superior hasta que se presenta un resfriado. El período de incubación de los resfriados en otoño e invierno suele ser de dos a cuatro días. Sin embargo, los períodos de incubación de más de cinco a siete días no son infrecuentes.

El tiempo que tarda la gripe en propagarse, o si llega a propagarse, depende de la composición de nuestro sistema inmunitario y de otros factores como la edad, el estilo de vida y el entorno inmediato. Si el virus del resfriado se ha afianzado y puede multiplicarse sin obstáculos, se notan los síntomas clásicos:

Dolor de garganta

inhalar

Congestión e hinchazón de la mucosa nasal

debilidad

Mareo

Aumento de la temperatura corporal

Tos

Ronquera

Período contagioso: ¿Cuánto tiempo permaneces contagioso con un resfriado?

Contagiosa incluso sin síntomas

Durante mucho tiempo se supuso que el resfriado común era contagioso solo cuando los síntomas se hacían evidentes. Sin embargo, ahora se sabe que la infección por influenza es realmente contagiosa cuando no hay síntomas. Incluso las personas que aún no saben o no se dan cuenta de que han tenido el virus del resfriado común son realmente contagiosas. Entonces el período de incubación ya se considera el período de infección. Si nota uno o más de los siguientes síntomas, es posible que todavía sea contagioso y debe tener mucho cuidado al comunicarse con quienes lo rodean para evitar la transmisión.

Más contagioso con los primeros síntomas.

Usted es más contagioso tan pronto como aparecen los primeros síntomas típicos de un resfriado. En los primeros dos o tres días después de que aparecen los síntomas, los virus se multiplican repentinamente en el cuerpo. Ahora hay signos como tos, estornudos y abundante secreción nasal. Esta es la mejor manera de propagar los virus que se adhieren a los aerosoles y se propagan a través de los estornudos, la tos o la infección por contacto. Entonces, si te moquea la nariz y te rascas la garganta, debes evitar el contacto, lavarte las manos regularmente y mantener la distancia, ya que este es el momento más contagioso.

Contagioso durante aproximadamente una semana.

Una vez que los síntomas graves desaparezcan después de unos días, la carga viral en su cuerpo también disminuirá. Ahora su sistema inmunológico se ha hecho cargo y está resistiendo efectivamente la multiplicación de los invasores virales. Ahora estás empezando a sentirte mejor y mejor. Esto tienta a muchas personas a volver a tomar parte activa en la vida pública. Pero ten cuidado y sigue protegiendo a los que te rodean, porque hasta ahora sigues siendo contagioso. Dependiendo de su condición y sistema inmunológico, aún podría ser contagioso incluso después de una semana. Si es posible, quédese en casa o trabaje desde su oficina en casa. Preste especial atención a la higiene y ventile regularmente las habitaciones para reducir la carga viral en el aire.

