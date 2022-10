¿La derrota de Einstein en el campo de la teoría cuántica?

miinstein se equivoco Es este resultado el que le valió a John Closer, Alan Aspect y Anton Zeilinger el Premio Nobel de Física de este año. Ahora, antes de que todos se confundan, ¿quién recibe regularmente nuevas afirmaciones de Albert Einstein Lee Teoría de la Relatividad: No se trata de eso. Se trata de la teoría cuántica.

Ulf de Rauchaupt Redactor de la sección “Ciencia” del Frankfurter Allgemeine Sunday.

Einstein no quería creer en él, al menos no en la forma en que se desarrolló en la década de 1920 y se codificó matemáticamente en sus fundamentos a principios de la década de 1930, los fundamentos que también forman la base de desarrollos posteriores, hasta los esfuerzos actuales. generalizarlos a la teoría de la gravedad cuántica. Partiendo de estos fundamentos, la teoría cuántica tiene un éxito sorprendente: todo lo microscópico -partículas, átomos, partículas elementales- y también muchas cosas macroscópicas, desde los láseres hasta los superconductores, deben computarse con sus ecuaciones, de lo contrario lo que se observa no sale o no sale exactamente. Lo que se observa. Pero, ¿significa esto que los principios de la teoría cuántica son correctos?