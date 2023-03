Prevención de la osteoporosis: 9 deportes que pueden proteger

24 vida salud

La dieta y el ejercicio son las piedras angulares para mantener huesos sanos. Algunos deportes son especialmente adecuados para prevenir la osteoporosis.

Los expertos hablan de osteoporosis cuando los huesos comienzan a volverse porosos y se rompen con facilidad. Esto conduce a una densidad ósea más baja y, por lo tanto, también a una masa ósea más baja, en casos severos hasta en un seis por ciento por año. Una dieta alta en alimentos que contienen calcio ayuda a fortalecer los huesos; los llamados “ladrones de calcio” en los alimentos deben evitarse para proteger sus huesos. Comer alimentos sin gluten también puede ayudar. Además, tomar vitamina D es importante porque apoya la absorción de calcio en el cuerpo. Planifique ejercicios específicos y regulares en su vida diaria para retrasar la pérdida ósea o incluso prevenirla. Caminar o caminar nórdico bajo el sol aumenta la producción de vitamina D y fortalece los huesos al mismo tiempo.

Prevención de la osteoporosis: 9 formas de combatir la enfermedad con simples deportes

Además de la nutrición, el ejercicio regular en la vida diaria también es importante para contrarrestar la osteoporosis, la descomposición de los huesos. © Antonio Guillem / Imago

Alrededor de ocho millones de personas en Alemania sufren de osteoporosis. Sin embargo, los expertos asumen que solo el diez por ciento de los pacientes que son tratados en una clínica con huesos o vértebras rotas y que se someten a cirugías frecuentes en realidad reciben un diagnóstico de osteoporosis. Los afectados a menudo no saben acerca de su enfermedad durante mucho tiempo. El ejercicio regular en la vida diaria, como usar las escaleras en lugar del ascensor, puede usarse para una prevención temprana y efectiva.

Los deportes de resistencia y el entrenamiento de fuerza están especialmente recomendados para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis:

Subiendo escaleras

Ir a caminar

Ser

paseo

caminata nórdica

Remo

allanamiento

Levantamiento de pesas

Ejercicio

La natación o el ciclismo pueden ser menos adecuados para prevenir la salud de los huesos, ya que en estos deportes todo el peso del cuerpo ejerce presión sobre el sistema óseo. Por otro lado, el entrenamiento de fuerza regular puede estimular las sustancias mensajeras en las células óseas y así promover la formación de hueso.

