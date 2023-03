Un sorprendente descubrimiento de investigadores en la pirámide de Khufu

de: michelle baya

está dividido

Las pirámides de Egipto han fascinado a la gente durante miles de años. El descubrimiento de una cámara oculta en la pirámide de Khufu se considera asombroso.

El Cairo – La Pirámide de Khufu en Egipto es una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Un equipo de investigación internacional ha descubierto ahora una nueva cámara en la pirámide de Giza. También participó un equipo de la Universidad Técnica de Munich (TUM).

Hace años, las mediciones indicaron una brecha oculta en la famosa pirámide. Ahora se ha confirmado una habitación increíblemente grande. TUM compartió esto en uno presione soltar El jueves (2 de marzo) con.

Por último, pero no menos importante, el descubrimiento es particularmente significativo porque la pirámide se considera una de las estructuras mejor estudiadas del mundo, explican los científicos de TUM. No hay huellas o signos similares de actividad humana dentro de la habitación. Entonces, según TUM, el grupo de investigación asume que nadie ha visto esta habitación en unos 4.500 años.

La cámara está ubicada sobre la entrada real en el lado norte de la pirámide. Según estimaciones preliminares, el corredor, que tiene entre 17 y 23 metros sobre el nivel del suelo, supera incluso el supuesto tamaño original de al menos cinco metros de longitud. En una entrevista con tagesschau.de Christian Gross, del Jefe de Pruebas No Destructivas de TUM, dijo sobre una cámara de “proporciones sorprendentemente grandes”. Tiene nueve metros de largo, unos 2,10 metros de ancho y 2,30 metros de alto.

“Y esto es emocionante, porque esta sala está solo unos metros por encima de la entrada que suelen usar los turistas. A lo largo de los años, varios miles de turistas ya han pasado por esta sala, que aún no se ha descubierto “, continúa Gross. Hasta la fecha, se conoce “solo alrededor del diez por ciento” de la pirámide de Khufu.

Gross dijo que el propósito detrás de la sala “definitivamente debe medirse más”. tagesschau.de. Pero explicó: “Cuando los egipcios construyeron habitaciones como esta en forma de ‘cheurones’, siempre indicaban que allí había algo especial. En primer lugar, esta también es una forma constructiva de absorber cargas del área superior para proteja algo debajo o detrás de él “. En otras palabras, ahora comience a buscar lo que está debajo o detrás de la habitación”.

Al igual que Groß, los egiptólogos también están evaluando el hallazgo. Alexander Schütz, egiptólogo de la Universidad Ludwig Maximilian (LMU), calificó el hallazgo como “increíble, porque la habitación es realmente grande”. No participó en la investigación. Supongo que la importancia de la sala es probablemente solo técnica. “Me parece mucho que esta es otra sala de descanso que tiene que soportar la enorme presión de las piedras de la estructura de la entrada”, dijo Sütze. “El descubrimiento también mejorará la comprensión del método de construcción”.

Por último, pero no menos importante, hay cámaras sobre la cámara del rey que descansan sobre mampostería dispuesta a dos aguas que, según el conocimiento actual, sirve para aligerar la carga. Las piedras sobre los pasillos y las habitaciones pesan millones de toneladas. “Las salas de descanso son generalmente conocidas”, dice Martin Suhlhoff, investigador de edificios del Instituto Alemán de Arqueología en El Cairo. Le parece plausible que estos nichos pudieran haber sido creados en la entrada anterior. Muchas preguntas sobre las estadísticas y el proceso de construcción aún están abiertas.

Según TUM, se necesita más trabajo de investigación. La función exacta del sistema de cámara-columna dentro de la pirámide no está del todo aclarada.

¿Cómo encontraron los investigadores la habitación oculta?

Si bien también se utilizan pequeños robots para llegar al fondo de los rompecabezas en las pirámides, la base del descubrimiento en la pirámide de Khufu fue diferente. Las mediciones se realizaron mediante tomografía de muones, un método de obtención de imágenes en 3D de objetos de gran tamaño utilizando rayos cósmicos. Estos indican la presencia de una cavidad en la llamada Gran Pirámide, según informaron en 2017 los científicos involucrados en la revista especializada. naturaleza mencionado. Incluso entonces fue sorprendente: los medios de comunicación hablaban del primer descubrimiento de esta escala dentro de la pirámide de Khufu desde el siglo XIX.

Para un examen más detallado, el equipo de TUM dirigido por Christian Große utilizó métodos como el radar y el ultrasonido. “Las pirámides son Patrimonio de la Humanidad. Por eso tenemos que tener especial cuidado durante la investigación para que no se produzcan daños”. Los medidores de radar y ultrasonido no solo se pueden usar de forma no destructiva, sino que, en algunos casos, incluso sin contacto.

La tomografía de muones inicialmente mostró diferencias de densidad en la estructura, que los investigadores investigaron más a fondo. Luego sospecharon que había cavidades de diferentes tamaños en diferentes puntos de la pirámide. Uno ya está confirmado. Otra cavidad en el centro de la pirámide podría ser mucho más grande, si esto se confirma.