Prevención del infarto: Diez consejos de higiene bucal contra la gingivitis

24vita Vivir saludablemente

de: Judith Brown

el presiona divide

La gingivitis es una inflamación crónica que se considera un factor de riesgo de ataque cardíaco. Por tanto, una cuidadosa higiene bucal es fundamental.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en Alemania. Por lo tanto, debe tomarse en serio el presagio de un ataque cardíaco (infarto de miocardio) o un derrame cerebral. Por ejemplo, un ataque cardíaco puede ocurrir varias semanas antes con ciertos síntomas. Los primeros signos de infarto de miocardio también pueden aparecer en la boca. De acuerdo con la Sociedad Alemana de Periodoncia (DG PARO) La gingivitis (inflamación de las encías) se asocia con enfermedades vasculares y cardíacas. Esto hace que una higiene bucal adecuada sea aún más importante.

Prevención de ataques cardíacos: preste atención a una higiene bucal adecuada: diez consejos contra la gingivitis

Para protegerse de un ataque cardíaco, debe mantener una buena higiene bucal. © Westend61/Imago

Cualquiera que esté predispuesto a la gingivitis puede, en el peor de los casos, sufrir una inflamación de la mucosa interna del corazón. Si la gingivitis no se trata, a menudo ingresan al torrente sanguíneo mayores cantidades de bacterias. Aunque esta predisposición generalmente no conduce a la enfermedad, los afectados corren un mayor riesgo. Por ello, una cuidadosa higiene bucal con un cepillado regular de los dientes y revisiones en el dentista es fundamental para prevenir la gingivitis, como la gingivitis. zahntips.es Yo fui informado. Para protegerte de la gingivitis debes seguir los siguientes consejos de higiene bucal:

2 x 2 minutos diarios para cepillarse los dientes y la boca con pasta dental fluorada

Limpieza diaria de los espacios (por ejemplo, uso de hilo dental)

Limpiar la lengua diariamente para eliminar la placa bacteriana en la lengua.

Cambia tu cepillo de dientes periódicamente (al menos cuatro veces al año y después de un resfriado)

Una dieta equilibrada y respetuosa con los dientes (comer alimentos azucarados con moderación y no como snack, sino después de las comidas principales)

Enjuague regularmente con agua dulce para prevenir la sequedad de la boca y eliminar las bacterias y las partículas de alimentos.

Limpie las áreas problemáticas (por ejemplo, encías sangrantes) con especial cuidado.

Limpieza dental profesional (al menos dos o cuatro veces al año)

Revisiones dentales periódicas (al menos dos veces al año)

Evita fumar

Extra limpio e higiénico con el cepillo de dientes sónico El cepillo de dientes sónico es así. Sonicare 9000 DiamondClean de Philips (enlace promocional) – El ganador de la prueba Stiftung Warentest es un cepillo de dientes eléctrico especial. Utilizan ondas sonoras para limpiar los dientes mediante vibraciones rápidas. Esta tecnología permite una limpieza profunda, incluso en zonas de difícil acceso, y suele ser más suave con los dientes y las encías.

No pierdas la oportunidad: todo lo relacionado con la salud lo encontrarás en la newsletter de nuestro socio 24vita.de.

Reducir el riesgo de ataques cardíacos: los dientes sanos son importantes para la seguridad del cuerpo

Los dientes y las encías sanos son de fundamental importancia para el bienestar de todo el cuerpo humano, explica. Dirección General de Barrow. Las enfermedades inflamatorias de la cavidad bucal pueden afectar a todo el organismo, porque las sustancias inflamatorias y las bacterias ingresan al torrente sanguíneo desde la cavidad bucal. La inflamación crónica, que también incluye la gingivitis, es un factor de riesgo de ataque cardíaco. Sin embargo, el tratamiento exitoso de la gingivitis también produce efectos en el torrente sanguíneo y los vasos, lo que puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Riesgo de sufrir un infarto: Siete hábitos que aumentan tu riesgo Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.