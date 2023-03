Prevenir la inflamación: lo mejor es reducir once alimentos

2/11

Además de la grasa, muchos dulces también contienen una gran cantidad de azúcar que, si se come con regularidad, no solo conduce al aumento de peso y la obesidad, sino que también puede promover la inflamación crónica en el cuerpo. El chocolate blanco en particular tiene más grasa porque, a diferencia del chocolate negro que contiene cacao, contiene manteca de cacao. © Markus Minka / Imagen