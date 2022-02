Prime Gaming en marzo de 2022 con Madden NFL 22 y más

Una suscripción a Amazon Prime ofrece envío gratuito y visualización de video a pedido cabeza de vídeo También otras ventajas. Así que ahí está para aquellos interesados ​​en juegos. Acceso gratuito a Prime Gaming con algunos juegos Junto con Prime Status en Twitch. Vale la pena volver a consultar de vez en cuando. Y por lo tanto Muchos juegos nuevos saldrán a principios de mes. Además de expansiones y elementos del juego.

Para uno habrá Madden NFL 22. También tienes Surviving Mars, Crypto Against All Odds, LOOK INside, Pesterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech y The Stillness of the Wind en tu equipaje.

Madden NFL 22 – Gameday se lleva a cabo aquí. Las características completamente nuevas como Next Gen Stats, Star AI y Dynamic Gameday brindan la experiencia de juego más auténtica jamás vista.

– Gameday se lleva a cabo aquí. Las características completamente nuevas como Next Gen Stats, Star AI y Dynamic Gameday brindan la experiencia de juego más auténtica jamás vista. Sobreviviendo desde Marte – Supera desafíos e implementa estrategias para mejorar la supervivencia de tu colonia en Marte mientras descubres los muchos misterios de este extraño mundo.

– Supera desafíos e implementa estrategias para mejorar la supervivencia de tu colonia en Marte mientras descubres los muchos misterios de este extraño mundo. Cripta contra viento y marea Juega como un experto en seguridad cibernética en este juego de defensa de torres mientras los jugadores luchan contra piratas informáticos y otras amenazas específicas de blockchain en esta fantasía interactiva cypherpunk.

Juega como un experto en seguridad cibernética en este juego de defensa de torres mientras los jugadores luchan contra piratas informáticos y otras amenazas específicas de blockchain en esta fantasía interactiva cypherpunk. mirar dentro Juega como Manon, un personaje que descubre un libro en el ático que revela el pasado de su familia a través de sus recuerdos, gestos, peculiaridades y pequeños secretos.

Juega como Manon, un personaje que descubre un libro en el ático que revela el pasado de su familia a través de sus recuerdos, gestos, peculiaridades y pequeños secretos. plaga de búsqueda – Embárcate en una aventura de significado épico en una caprichosa aventura episódica de novela visual ambientada en el oscuro mundo cómico de Homestuck/Hiveswap, mientras los jugadores navegan por la Tierra y Alternia, haciendo amigos en el camino.

– Embárcate en una aventura de significado épico en una caprichosa aventura episódica de novela visual ambientada en el oscuro mundo cómico de Homestuck/Hiveswap, mientras los jugadores navegan por la Tierra y Alternia, haciendo amigos en el camino. Búsqueda del mundo Búsqueda: Hand of Gilgamech: lidera un grupo de héroes ambiciosos a través de un hermoso mundo dibujado a mano y participa en intensos combates utilizando la inteligencia del jugador y algunas cartas.

The Silence of the Wind Juega como Talma, un personaje que se acerca a sus últimos años y vive una vida simple cuidando su hogar, sobreviviendo y sosteniéndose a sí misma mientras recibe mensajes cada vez más inquietantes de su familia en la ciudad de expatriados.

Como siempre, también hay algo de contenido en el juego:

