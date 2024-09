Princesa Kate: ¡Se está introduciendo en el ballet! | entretenimiento

Lachen ist bekanntlich die beste Medizin. Das gilt auch für eine Prinzessin. Und so verordnete sich Kate (42) einen Überraschungsbesuch beim „English National Ballet“ in London. Sie besuchte ganz heimlich die Matinee-Aufführung von „Giselle“.

Prinzessin Kate hat am 9. September bekannt gegeben, dass ihre Chemotherapie abgeschlossen ist. Sie zeigte sich verletzlich und total verliebt, mit William und ihren Kindern Louis (l. 6), Charlotte (9) und George (11) Foto: picture alliance / empics

Die Prinzessin möchte sich noch schonen

Solche kleinen, privaten Auftritte der Prinzessin sorgen für große Erleichterung bei den Engländern und Royal-Fans weltweit. Nach einer Bauchoperation im Januar war bei Kate Krebs festgestellt worden. Sie begab sich im März in Behandlung.

Anfang des Monats hatte die Prinzessin von Wales verkündet, dass ihre vorbeugende Chemotherapie abgeschlossen war. Auch diese News teilte sie zusammen mit wunderschönen Familienbildern in den sozialen Medien.

Doch die Prinzessin möchte sich noch schonen, nimmt kaum offizielle Termine wahr. Privat ist sie anscheinend aber schon aktiver. Und so schlich sich die Frau von Kronprinz William (42) ganz unbemerkt in die Nachmittagsvorstellung einer Ballettaufführung.

Es heißt, ihr Besuch sollte eigentlich privat bleiben, aber weil ihr die Aufführung so gut gefallen habe, entschloss sie sich eine Message auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zu posten. „Herzlichen Glückwunsch und Dank an @ENBallet und @Sadlers_Wells für die wunderbar kraftvolle, bewegende und inspirierende Aufführung von Akram Khans Giselle. So sieht Kreativität aus! C“

Das „C“ bedeutet, dass die Nachricht direkt von Catherine, der Prinzessin von Wales, geschrieben wurde.

Am 15. Juni 2024 zeigte sich die Prinzessin zu ersten Mal nach ihrer Erkrankung bei einem offiziellen Termin. Zusammen mit Prinz William zeigt sie sich auf dem Balkon des Buckingham Palastes bei der „Trooping the Colour“-Zeremonie Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Ballett und die Kunst an sich gehören zu den großen Leidenschaften der Prinzessin von Wales. Sie soll auch in der Vergangenheit zusammen mit Tochter Charlotte (9) schon mehrfach das Ballett in London besucht haben.