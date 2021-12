Probablemente no sea un equipo nuevo para Verstappen

El austriaco sabe que “adelantar es difícil”, por lo que, por supuesto, el P3 no será un punto de partida ideal. “Pero de todos modos, si no recibimos una penalización también, no es el fin del mundo para nosotros”, dijo Marko. El propio Verstappen dijo ayer que todavía esperaba ganar.

¿Por qué Red Bull guarda este secreto?

Por supuesto, a todos nos gustaría recibir información oficial de Red Bull. Sin embargo, los propios policías no tenían interés en informar al público sobre el estado de la caja de cambios. ¿Por qué? Porque esta información, por supuesto, también irá a Mercedes and Co. ¿Y por qué debería darles a sus competidores información sobre el estado del automóvil si no es necesario?

Y el secreto es una prioridad máxima en la Fórmula 1, ¡no solo a partir de hoy!