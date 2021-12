La sanción de mano define el clásico: el Bayern extiende la ventaja sobre el BVB a cuatro puntos

Lewandowski golpea dos veces

Esa podría ser la decisión preliminar una vez más: el Bayern de Múnich ganó su primer juego rápido en la Bundesliga y eliminó a su único perseguidor, el Borussia Dortmund, por el momento. Munich ganó el duelo cabeza a cabeza en Westfalia gracias a una escala de video portátil del doble anotador Robert Lewandowski (78) 3-2 (2-1) y ahora está cuatro puntos por delante de su archirrival. El camino hacia un décimo título de campeonato consecutivo parece estar claro una vez más.

Julian Brandt le dio al BVB una ventaja temprana frente a 15.000 espectadores que parecían 50.000 (quinto). Lewandowski (noveno) y Kingsley Coman (44 °) dieron vuelta el juego antes del final de la primera mitad. Tras el empate de Erling Haaland (48), Lewandowski marcó la victoria del Múnich con su gol número 26 en el partido oficial número 25 ante su ex equipo. Todos habéis ganado sus últimos siete partidos competitivos contra el BVB.

Con vientos y lluvia constantes, fue un partido rápido esperanzador con muchas escenas de gol desde el principio. Lo cual, sin embargo, también se vio favorecido por defensas a veces sorprendentemente débiles. Parece que el BVB empezó con una táctica sorprendente. La mera presencia de Haaland, que estaba en el once inicial por primera vez desde el 19 de octubre, provocó el caos en la defensa de Munich. Por lo tanto, los anfitriones fueron realmente recompensados ​​con el comienzo de sus sueños, incluso si su anotador no estaba involucrado directamente. Tres contactos después del balón del árbitro, el balón le llegó a Brandt, que interpretó a Alphonso Davies y marcó un gol insostenible para Manuel Neuer.

Los cánticos duraron solo cuatro minutos. El ex de Munich Mats Hummels disparó a Thomas Muller en el círculo central y también perdió el duelo aéreo después del bloqueo, Lewandowski se hizo cargo y empujó en el frío helado. Los aficionados del Dortmund honraron el gol con gritos de “Messi Messi”. El argentino acababa de ganar el “Balón de Oro” de la semana ante el polaco.

Ahora el Bayern estaba a la cabeza, y otra retirada del Dortmund casi trae el liderazgo invitado. Emre Can, también ex residente de Munich, jugó el balón a través del área de penalti de su equipo al pie de Koeman, pero falló (23). Luego, Haaland hizo su debut: después de un pase de Marco Reus, Dayot Upamecano no pudo alcanzarlo, pero falló por un estrecho margen (28).

El Bayern mantiene su liderazgo: más goles en la Bundesliga en un año calendario 10 ° puesto: Bayern de Múnich: 93 goles en 30 partidos de la Bundesliga en 2020 &Copiar imago Fotografías 9 ° puesto: Hamburger SV – 95 goles en 36 partidos de la Bundesliga en 1982 &Copiar imago Fotografías Sexto puesto: Bayern de Múnich: 96 goles en 34 partidos de la Bundesliga en 1973 &Copiar imago Fotografías Sexto puesto: Werder Bremen: 96 goles en 34 partidos de la Bundesliga en 1984 &Copiar imago Fotografías Sexto lugar: Hamburgo SV – 96 partidos en 34 partidos de la Bundesliga en 1980 &Copiar imago Fotografías Quinto puesto: Bayern de Múnich: 96 goles en 33 partidos de la Bundesliga en 2013 &Copiar imago Fotografías READ Werder Bremen: ¡Lesionado! ¡Pero Milos Velikovic crea sensación en la Copa del Mundo! Cuarto puesto: Bayern Munich – 98 goles en 34 partidos en la Liga alemana en 2019 &Copiar imago Fotografías Tercer puesto: Bayern de Múnich: 99 goles en 34 partidos de liga en 1972 &Copiar imago Fotografías Segundo puesto: 1. FC Köln – 101 lesiones en 36 partidos de la Bundesliga en 1977 &Copiar imago Fotografías Primer puesto: Bayern de Múnich: 105 goles en 34 partidos de la Bundesliga en 2021 &Copiar imago Fotografías

El Bayern provocó un recorte en todas las estadísticas importantes, así como en las más importantes. También se prefirió 1: 2 debido al apagón de Dortmund. Rafael Guiero Hummels golpeó la pelota, y la pelota aterrizó en los pies de Coeman y esta vez usó el regalo. Pero el BVB aún no ha sido derrotado. Menos de tres minutos después del final de la primera mitad, Haaland envió el balón a la red para igualar.

Se ha desarrollado un intercambio de golpes más abierto. Ambos jugaron relativamente tranquilos para ganar. Ahora Borussia tenía la ventaja, pero luego vino el impacto: Brandt tuvo que ser tratado durante minutos después de chocar con Upamecano. Sin embargo, cuando lo sacaron del campo, estaba consciente. El penalti finalmente se justificó, Hummels tocó el balón con el codo. Pero el entrenador de la Eredivisie, Marco Rose, estaba tan enojado que vio amarillo y rojo.

