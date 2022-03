Bundesliga alemana: ¡partido escandaloso en Bochum! Esto dice el árbitro Kurtos sobre dar por perdido el partido – Liga Alemana

¡Juego abandonado en Bochum!

En el minuto 69, Gladbach ganaba 2-0 en la VFL. Entonces uno de los hinchas del Bochum provocó un verdadero escándalo.

¡Al margen frente a la tribuna, el árbitro asistente Christian Gettlemann (39) recibió un golpe en la nuca con un vaso de cerveza!

El árbitro asistente baja brevemente, pero afortunadamente se levanta rápidamente. El juego se interrumpió de inmediato, los árbitros regresaron a las catacumbas y después de minutos no quedó claro si el partido continuaría.

Pero luego queda claro: ¡el árbitro Benjamin Curtos (40) corta el partido!

Curtos tras la terminación: “Estaba mareado y ahora lo llevan al hospital y lo están examinando en consecuencia. En caso de una agresión física al oficial del partido, simplemente no hay otra alternativa que abandonar el partido”.

Particularmente desafortunado, ya que 25,000 fanáticos pudieron regresar al estadio nuevamente por primera vez en Bochum en el contexto de la pandemia. Incluso antes del partido, se mencionó varias veces que se abstuviera de lanzar al campo.

Además, el club publicó en la tarde un video en Twitter en el que el capitán del Bochum, Anthony Lucila, de 36 años, anuncia que la cerveza es para beber, no para tirar. Sin embargo, el fusible del bloque se fundió.

Sebastian Schindzelors, director gerente de VfL (43 años) en “DAZN”: “Este es un accidente que no debería suceder así, pero no representa a los fanáticos de VfL Bochum. Deseamos a un administrador asociado todo lo mejor en este viaje. Es una pena que el partido atlético no tenga final”.

Entrenador del Bochum, Markus Gellhaus, 51 años: “En primer lugar, tienes que disculparte muy claramente. Esto es vergonzoso e inaceptable. Es triste que el partido no pueda terminar de manera deportiva porque sucede algo así”.

Roland Verkus (55) Director deportivo del Gladbach: “Nadie quiere que el fútbol acabe así. Pronta recuperación al asistente”.

VfL Bochum también comentó en Twitter. Ella dice: “Solo podemos disculparnos formalmente con el asistente de línea Christian Gittlemann. Una noche vergonzosa y amarga para nosotros. Un acto muy estúpido”.

La estrella de VFL que todavía está lesionada, Simon Zoller (30) escribió en Twitter: “Nosotros, VFL Bochum, hemos estado escribiendo una gran historia durante casi dos años. Este trabajo es solo una falta de respeto a todos aquellos que trabajan duro todos los días. ¡Experimenta este vuelo! ¡Sin mencionar a un asistente asistente! ¡No tienes nada que hacer en el estadio!

Un incidente similar ocurrió en St. Pauli en 2011. Los Keys perdieron 2-0 ante el Schalke 04 cuando un fanático del fútbol golpeó a su asistente Thorsten Scheffner en la cabeza con un vaso de cerveza en el minuto 88.

También en ese momento, el árbitro (y luego Deniz Aitken) detuvo el partido. Posteriormente, el partido se anotó 2-0 para el Schalke 04, y St. Pauli tuvo que jugar su primer partido en casa la temporada siguiente, al menos a 50 kilómetros de Hamburgo.

Algo similar ahora debería amenazar a Bochum …