Bochum – Gladbach cancelado después del escándalo: el árbitro asistente golpeó a Gittlemann en la cabeza con un vaso de cerveza

Cuando el árbitro asistente Christian Gettelmann se levantó de nuevo y arrojó el vaso de cerveza que lo golpeó gravemente en la nuca, Manuel Riemann y Anthony Lucilla intentaron salvar lo que no se pudo salvar: el portero y capitán del VFL Bochum regañó al jugador. Espectadores, ya no le dieron coraje.

Minutos después, el árbitro Benjamin Kurtos anuló el partido contra el Borussia Monchengladbach cuando el marcador estaba 0: 2. Alassane Bly (55) y Brill Embolo (61) marcaron los dos goles del Gladbach, y el Gladbach salió brevemente de las catacumbas para agradecer su aficionados. Y la liga alemana se enriqueció a causa del escándalo.

“Hay que disculparse de todas las formas por el incidente. Es una pena que se nos permita jugar frente a 25.000 espectadores por primera vez y no tener un fin deportivo. Esto no es aceptable. Tenemos que disculparnos en VFL Dazen”. El director deportivo Sebastian Schindzilors dijo: Es una pena, inaceptable. Algo así no debería haber sucedido”. Gittelmann fue llevado al hospital para someterse a pruebas.

Bundesliga “Vergonzoso e inaceptable”: reacciones al escándalo de Bochum antes de una hora

El director deportivo no quiso comentar las consecuencias. Y el entrenador asistente Marcus Gellhouse, que representó a su entrenador, Thomas Reis, que estaba infectado con el virus Corona, no se hacía ilusiones: “Se puede suponer que el partido se marcará contra nosotros”.

Cortus: Un juego que frustra al ‘no hay alternativa’

El partido de la Liga alemana ha sido cancelado Según el árbitro Benjamín Curtos, “no hay alternativa”. . “Desde el área de espectadores le tiraron un vaso lleno de bebida al árbitro asistente, y éste le pegó en la nuca”, dijo Cortos ante las cámaras de televisión.

Se informó al árbitro que Gittleman estaba mareado y fue llevado al hospital para un examen. Lo acompañó el segundo asistente Florian Heft. “En el caso de que un oficial del juego sea agredido, simplemente no hay otra alternativa que renunciar al juego”, dijo Curtos.

“Nosotros, VfL Bochum, hemos estado escribiendo una gran historia durante casi dos años. ¡Qué acto tan irrespetuoso hacia todos aquellos que trabajan duro todos los días para experimentar este vuelo! ¡Sin mencionar al asistente de línea! No tienes nada que hacer en el campo, ”, escribió en Twitter el delantero del Bochum, Simon Zoller, quien trabaja en su regreso después de una lesión.

El entrenador del Gladbach, Roland Verkus, comentó: “Nadie en el mundo quiere que un partido de fútbol termine así. No des una buena impresión, no está bien”. El entrenador interino Christian Bentinger, quien reemplazó al entrenador Adi Hutter, que tiene coronavirus, en Bochum el viernes por la noche, Está de acuerdo con su manager . “Es triste que un partido termine así. Es amargo que haya terminado así, no tiene cabida en un campo de fútbol. Espero que el asistente esté bien pronto y que no vuelva a pasar nada así”, dijo el de 54 años. -viejo.

El último partido de la Bundesliga fue suspendido hace casi once años

Fue el octavo partido suspendido en la Bundesliga alemana y el primero desde el 1 de abril de 2011. En ese momento, cuando el FC St. Pauli perdió 2-0 ante el Schalke 04, el árbitro asistente Thorsten Schiffner fue golpeado por un vaso de cerveza.

Antes del partido, Bochum pidió a los 25.000 espectadores en el estadio del Ruhr en un video con el capitán Anthony Lucilla que no arrojaran ningún objeto al campo y en su lugar bebieran cerveza.

Los ponis deberían obtener los tres puntos después de los eventos de la mesa verde y el paso del equipo ascendente con 33 puntos.

