¿Problemas en el verano? Así Nagelsmann quiere poner patas arriba al Bayern de Múnich

Aunque el Bayern ha llegado al mínimo esta temporada con su décimo campeonato consecutivo, nadie en Säbener Straße está realmente contento con la forma en que resultó la temporada, ni siquiera Julian Nagelsmann. Según los informes actuales de los medios, el hombre de 34 años hará algunos cambios en las próximas semanas y meses. Las estrellas del Bayern de Múnich también tienen que adaptarse a los ajustes.

El Bayern de Múnich no solo tendrá muchos negocios en el verano, Julian Nagelsmann también ha indicado recientemente que hay varios sitios de construcción con los que lidiará. Tras la derrota de CL ante el Villarreal, el joven técnico se mostró muy autocrítico y aseguró que “podría hacer muchas cosas mejor”. Como los informes de Bild.El jugador de 34 años ya está trabajando en cambios específicos para la nueva temporada.

Las estrellas del Bayern de Múnich deben (incluso) volverse más flexibles

Nagelsmann reveló recientemente que está trabajando en los llamados “perfiles de ubicación” de las estrellas del FCB. Por eso, le gustaría que su equipo actuara con más flexibilidad la próxima temporada: “Actualmente estoy creando perfiles de posición que alimentamos con videos para que cada jugador, si juega en una posición desconocida la próxima temporada, pueda mirar su celular y en el video, ve cuatro o cinco puntos requeridos en términos de ubicación”.

En cuanto a la formación táctica, es probable que haya cambios para la nueva temporada. Recientemente, han estado circulando rumores de que muchos jugadores del Bayern no están contentos con los sistemas de juego de Nagelsmann. En consecuencia, algunos profesionales se sienten abrumados por ello. A muchos les gustaría volver al sistema habitual 4-2-3-1.

Según información de “BILD”, Nagelsmann tendrá en cuenta esta solicitud. En consecuencia, el técnico prevé “en las fases más difíciles de la temporada” en el futuro confiar más en los experimentados y probados.

Nagelsmann pide más cohesión

Otro aspecto que a Nagelsmann le gustaría cambiar es la cohesión del equipo. En lenguaje sencillo: al entrenador del FCB le gustaría más medidas de trabajo en equipo como una cena juntos. Al jugador de 34 años no le gusta el hecho de que los jugadores a menudo conducen directamente a casa después de los partidos en casa.

Los propios jugadores han enfatizado repetidamente que el sentimiento de “Mia-san-Mia” se pierde parcialmente. Joshua Kimmich abordó esto públicamente después del desastre de la copa contra Gladbach, entre otras cosas.

Más apoyo de los dirigentes del Bayern de Múnich

Por último, pero no menos importante, a Nagelsmann le gustaría alejarse de las “luces” en la nueva temporada. En su primera temporada, el joven técnico fue apodado “Ministro de Asuntos Exteriores del Bayern” porque en repetidas ocasiones se vio obligado a comentar sobre temas no necesariamente de trasfondo deportivo, como el patrocinio de Qatar o cuestiones contractuales relacionadas con Lewandowski & Co. Dirija al club en tales discusiones en el futuro.

Sus entrenadores asistentes Dino Toppmöller y Xaver Zembrod también deberían tener más responsabilidad e involucrarse más en el entrenamiento individual con los jugadores.