Problemas para Donald Trump en los tribunales

Página principal Política

de: esturión cristiano

el presiona divide

Donald Trump quiere volver a presentarse a la presidencia de los Estados Unidos en noviembre y, por tanto, quiere retrasar las operaciones a toda costa. © Mandel Ngan/AFP

En Estados Unidos todo gira en torno a Donald Trump. Le está yendo bien en la lucha por la Casa Blanca. Pero ¿qué pasa con el poder judicial?

WASHINGTON, D.C. – Donald Trump quiere volver a ser presidente. En realidad, las probabilidades no son tan malas. Actualmente lidera las encuestas de opinión y su oponente, Joe Biden, es considerado débil. Pero Trump también tiene problemas que afrontar. Lo primero y más importante, por supuesto, son los cargos y juicios que le costarán tiempo y dinero este año. No se pueden descartar condenas.

Trump enfrenta cuatro cargos antes de las elecciones presidenciales previstas para noviembre. El contenido abarca desde ocultar pagos secretos de dinero hasta almacenar archivos gubernamentales secretos, intentar manipular elecciones y conspirar contra Estados Unidos. A Trump, quien fue el primer presidente en la historia de Estados Unidos acusado penalmente, le esperan las siguientes acciones:

La acusación estatal en Nueva York: el caso del dinero silencioso

Acusación federal de Florida: el caso de los documentos secretos

Acusación estatal en Georgia: intento de manipulación electoral

Acusación federal en Washington, D.C.: Conspiración contra Estados Unidos

Acusación contra Trump en caso de dinero para guardar silencio en Nueva York

Está previsto que el primero de estos ensayos comience pronto en Nueva York. El principal trasfondo es que Trump pagó a Stormy Daniels 130.000 dólares a través de su abogado Michael Cohen durante la campaña electoral de 2016. El dinero para mantener su silencio en sí no era ilegal. Sin embargo, la Fiscalía del Distrito de Nueva York en Manhattan acusa a Trump de registrar ilegalmente los pagos, intentar ocultarlos ilegalmente y utilizarlos para encubrir otras violaciones de la ley. Trump enfrenta largas sentencias de prisión por estos cargos.

Sin embargo, el procedimiento puede posponerse nuevamente. El fiscal Alvin Bragg escribió al juez a cargo, Juan Merchán, el 14 de marzo que estaban preparados para comenzar el juicio como estaba previsto el 25 de marzo, pero que tampoco se oponían a un “breve aplazamiento de no más de 30 días”. La razón son los documentos recién llegados que contienen más de 70.000 páginas relevantes para el proceso y que aún deben ser examinados. Esto podría agobiar aún más a Trump. Aún no está claro si el juicio se pospondrá. Si comienza el 25 de marzo, será el primer juicio penal contra un expresidente en la historia de Estados Unidos.

Donald Trump: Los mayores escándalos y errores Ver la serie de imágenes

Trump es acusado en Florida en un caso relacionado con documentos clasificados de la Casa Blanca

Trump fue acusado en un tribunal federal de Florida de almacenar archivos secretos del gobierno en su casa privada en Mar-a-Lago. Se le acusa de haber sustraído numerosos documentos de la Casa Blanca al final de su mandato y de ocultarlos del alcance del poder judicial. El fiscal especial Jack Smith solicitó que el juicio comenzara el 8 de julio. Si es declarado culpable, Trump también podría enfrentarse a una larga pena de prisión en el caso.

El propio Trump había solicitado, a través de su abogado, que se desestimara la demanda. Pero la jueza Eileen Cannon, designada por Trump, no participó. El 14 de marzo rechazó la solicitud, según informes de los medios estadounidenses. Sin embargo, Cannon no abordó la otra cuestión importante que debe decidir en la audiencia: ¿Cuándo debería comenzar el juicio? A principios de marzo indicó que la fecha de julio propuesta por la fiscalía era “poco realista”. Los abogados de Trump exigen que el juicio no comience hasta un futuro lejano. En cambio, citaron el 12 de agosto como posible fecha de inicio del juicio.

Trump fue acusado en Georgia de intentar alterar las elecciones

El poder judicial del estado de Georgia acusó a Trump de intentar revertir su derrota electoral ante Biden. Los cargos se basan, entre otras cosas, en la Ley de Control del Crimen Organizado. En una llamada telefónica con el director electoral de Georgia, Brad Raffensperger, Trump exigió, entre otras cosas, “encontrar” los 11.780 votos electorales necesarios para su victoria allí.

Tampoco hay una fecha de inicio para el juicio en Georgia. La fiscal a cargo, Fanny Willis, se encuentra actualmente bajo presión debido a su relación íntima con el investigador privado a cargo del caso. Se le acusa de conflicto de intereses. Los abogados de Trump solicitaron que Willis fuera excluido del caso y que se retiraran los cargos. La decisión aún está pendiente. El 13 de marzo, el juez Scott McAfee desestimó seis puntos menores de la acusación. Pero al mismo tiempo, subrayó: “Esto no significa que toda la acusación sea falsa”.

Trump es acusado en un tribunal federal de DC por cargos de conspiración contra las elecciones

El fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de cuatro cargos, entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un proceso oficial. Se trata, entre otras cosas, del papel de Trump en el asalto al Capitolio en Washington en enero de 2021. Cada uno de ellos se enfrenta a hasta 20 años de prisión por dos de los cargos.

El juicio en el Distrito de Columbia estaba previsto que comenzara el 4 de marzo, pero se pospuso a la espera de una decisión sobre si Trump tiene inmunidad procesal. El expresidente reclama “inmunidad absoluta”. Esto significa que no puede ser juzgado por acciones que ocurrieron durante su estancia en la Casa Blanca. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el cargo de presidente no significa que quien lo ocupa esté “por encima de la ley para siempre”.

Sin embargo, la Corte Suprema aceptó recientemente una solicitud de los abogados de Trump para abordar el tema. Incluso si el campo conservador disfruta de una clara mayoría allí, esto no significa necesariamente que el tribunal dará carta blanca a todos los presidentes para cometer crímenes de proporciones históricas en el próximo fallo. Pero Trump también espera que los juicios en su contra se pospongan, evitando así que se emitan sentencias antes de las elecciones.

Sentencias contra Donald Trump en procesos civiles

Los juicios penales no lo son todo. También hay tres disposiciones en los procesos civiles. Trump recibió una multa de 355 millones de dólares (328 millones de euros) por fraude financiero. Se dice que el magnate inmobiliario ha inflado artificialmente a lo largo de los años los activos del imperio familiar para obtener condiciones favorables de bancos y compañías de seguros. La multa, junto con los intereses devengados, asciende a más de 460 millones de dólares.

Además, a Trump se le ordenó pagar un total de aproximadamente 88 millones de dólares en dos demandas civiles por agresión sexual y difamación del autor E. Jean Carroll. A principios de marzo, Trump pagó más de 90 millones de dólares en fianza judicial. Al mismo tiempo, apeló el fallo. (CS/AFP)