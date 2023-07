Al margen de la Cumbre de Vilnius, Zelensky está haciendo campaña para ser miembro de la OTAN

A partir del: 11/07/2023 21:32

Mientras los jefes de estado y de gobierno de la OTAN se reunían en el Centro de Congresos de Vilnius, Zelensky permitió que sus seguidores celebraran en la ciudad. El presidente ucraniano ha repetido sus demandas, pero la OTAN se muestra cautelosa.

Al margen de la cumbre de la OTAN, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió a Ucrania que se una a la alianza militar en la capital lituana, Vilnius. “La OTAN brinda seguridad a Ucrania. Ucrania fortalece a la OTAN”, dijo Zelensky en la plaza central de la capital, ante los aplausos de la gente que ondeaba banderas ucranianas.

Esperamos unirnos a la OTAN

Zelensky también habló sobre un escenario instalado en Vilnius para un concierto, detrás del cual apareció el eslogan de Twitter “#UkraineNato33”, en referencia a los planes de Ucrania para convertirse en el miembro número 33 de la alianza militar después de Finlandia y Suecia. Zelensky dijo que comenzó el viaje creyendo en los socios de Ucrania y en una “OTAN fuerte”.

Y el presidente, refiriéndose a Moscú, subrayó que “la OTAN que no sospecha, no pierde el tiempo y no mira a ningún agresor”. Rusia también hizo la guerra contra Ucrania para evitar que se uniera a la OTAN. Zelensky enfatizó que toda Ucrania está esperando el compromiso de unirse a la OTAN.

Zelenskyj agradece a los lituanos

“Las banderas ucranianas en las calles de Lituania demuestran claramente que somos aliados y que Ucrania defiende su libertad”, dijo Zelensky. También agradeció a los lituanos por acoger a tantos refugiados de guerra ucranianos. La presidenta de Lituania, Gitanas Nausida, abrazó a Zelensky después de su discurso. El jefe de Estado ucraniano estuvo acompañado por su esposa Olena.

Esto fue seguido por un cantante que cantó el himno ucraniano, mientras se izaba la bandera ucraniana, que había sido tomada por los soldados de la ciudad sitiada de Bakhmut. Al final, la audiencia coreó en voz alta “¡Eslava ucraniano!” – “Gloria de Ucrania”.

La aparición de Zelensky contrastaba marcadamente con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se reunía a pocos kilómetros de distancia en un centro de conferencias en Vilnius. Vincularon su promesa esperanzadora de ingresar a Ucrania a una serie de condiciones, incluida una lucha más fuerte contra la corrupción y el fin de la guerra de agresión de Rusia.

La membresía de la OTAN está en discusión

En la cumbre de dos días de la OTAN en Vilnius, Lituania, los miembros discutieron principalmente las relaciones futuras con Ucrania. Kiev está presionando por una clara posibilidad de unirse a la alianza de defensa occidental. Durante más de 16 meses, Ucrania se ha estado defendiendo de una invasión rusa con la ayuda de Occidente.