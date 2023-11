El presidente polaco Duda encarga a Morawiecki la formación de gobierno

A partir de: 6 de noviembre de 2023 a las 23:01

El presidente polaco, Duda, encargó al ex primer ministro Morawiecki formar gobierno, a pesar de que la coalición de oposición ganó las elecciones. La decisión provoca un mayor retraso en la transferencia de poder.

Tres semanas después de que la coalición de oposición tripartita ganara las elecciones parlamentarias en Polonia, el presidente Andrzej Duda retrasó la transferencia del poder. El jefe de Estado encargó al ex primer ministro Mateusz Morawiecki, del conservador partido nacional Ley y Justicia, la tarea de formar gobierno. Duda dijo en Varsovia que seguía la buena tradición parlamentaria, según la cual al representante de la facción más fuerte se le confía la tarea de formar gobierno.

La medida del presidente, que pertenece al bando del PiS, podría provocar más semanas de inestabilidad política en Polonia. El antiguo partido gobernante, Ley y Justicia, se convirtió en la fuerza política más fuerte, pero carecía de una mayoría absoluta y no tenía ningún socio de coalición. Por tanto, es dudoso que Morawiecki tenga éxito en su intento de formar gobierno.

La posible alianza en torno a Tusk ya está trabajando en el contrato

En las elecciones parlamentarias del 15 de octubre, la Coalición de Ciudadanos liberal-conservadora dirigida por Donald Tusk obtuvo una clara mayoría de escaños junto con otros dos partidos de la oposición, la conservadora Tercera Vía y la coalición de izquierda Luika. Los tres partidos ya están trabajando para llegar a un acuerdo de coalición.

Después de las elecciones, los políticos de la oposición en Varsovia expresaron repetidamente su preocupación de que el presidente pudiera retrasar el cambio para permitir que el PiS permaneciera en el poder uno o dos meses más. Duda ya había fijado la fecha para la sesión fundacional del nuevo parlamento, que se celebrará el 13 de noviembre, aproximadamente un mes después de las elecciones.

colmillo: “Más antipatriotismo Y “Más hostilidad hacia el ciudadano”. un paso

Tusk criticó la decisión de Duda y la calificó de error incomprensible. El portal de noticias TVN24.pl citó al líder de la oposición diciendo que el actual bando gubernamental quiere “robar otros días, dos semanas, tres semanas más”. Pero al final esto sólo será un “insulto” humillante para los perdedores de las elecciones, y veremos cuán “antipatriótico y anticiudadano” es. Tusk afirmó que cada día que se retrasa el cambio de gobierno es “un día perdido para todos los polacos”.

En Polonia es políticamente habitual, pero no obligatorio, que el jefe de Estado asigne la tarea de formar gobierno a un representante del partido que se ha convertido en la fuerza política más fuerte. Si su propuesta de formar gobierno no obtiene mayoría en el Parlamento, será el turno de las demás facciones. Si el PiS no logra formar gobierno, el Parlamento probablemente nombrará a Tusk primer ministro. Ocupó este cargo de 2007 a 2014.